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Le négociant en produits agricoles Louis Dreyfus affiche une hausse de ses bénéfices au premier semestre
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 10:45
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reproduction du texte sans modification)

Le négociant mondial en matières premières agricoles Louis Dreyfus Company a annoncé une hausse de ses bénéfices au premier semestre, invoquant une croissance des volumes soutenue par des investissements dans l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement.

LDC a indiqué lundi dans un communiqué que son résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements s’élevait à 1,036 milliard de dollars au cours des six premiers mois de 2026, contre 987 millions de dollars à la même période de l’année précédente. Le bénéfice net du groupe est passé de 418 millions de dollars à 444 millions de dollars.

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