Le négociant en céréales Bunge revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2025 après la conclusion de l'opération Viterra

L'action en hausse de 11,6 %

Bunge ne fournira pas de perspectives spécifiques pour 2026 avant le premier semestre de l'année

L'entreprise modifie ses rapports sur les segments et les volumes afin de s'aligner sur les opérations intégrées

(Mise à jour des actions et ajout des commentaires de la conférence téléphonique aux paragraphes 2, 8 et 10) par Pooja Menon et Pranav Mathur

Le négociant et transformateur de céréales américain Bunge BG.N a abaissé mercredi ses prévisions de bénéfices pour 2025 à la suite de sa fusion avec Viterra, et a indiqué qu'il modifie ses rapports sur les segments et les volumes afin de les aligner sur ses activités intégrées.

Les actions de la société ont toutefois augmenté de11,6 % dans lespremiers échanges. Manav Gupta, analyste chez UBS, a déclaré que les investisseurs avaient craint des perspectives plus sombres.

"La dilution est bien meilleure que prévu. Cela lève l'hypothèque sur l'action et nous nous attendons à un grand rallye de soulagement pour ce nom", a déclaré Manav Gupta dans une note.

Bunge a achevé sa fusion avec GLEN.L Viterra, soutenue par Glencore, en juillet, deux ans après avoir annoncé la méga transaction de 34 milliards de dollars.

"Nous pensons, sur la base des informations fournies aujourd'hui, que Viterra pourrait ne pas entraîner de dilution en 2026, ce qui ouvre la voie à une augmentation potentiellement importante pour 2026", a ajouté Manav Gupta.

La fusion avec Viterra, basée aux Pays-Bas, crée un géant mondial du commerce et de la transformation des récoltes qui est prêt à rivaliser avec les géants de l'agroalimentaire Archer-Daniels-Midland ADM.N et Cargill.

Entre-temps, l'effondrement des prix des céréales, la faiblesse des marges de traitement des récoltes et les tensions géopolitiques ont érodé la rentabilité du secteur.

Bunge ne prévoit pas de fournir des perspectives spécifiques pour 2026 avant le premier semestre de l'année, car elle navigue dans les incertitudes de la politique des biocarburants et les questions commerciales, ont déclaré les dirigeants de l'entreprise aux investisseurs lors d'une conférence téléphonique.

À partir du troisième trimestre, ses résultats comprendront des segments distincts pour le soja, les graines tendres et les autres oléagineux, ainsi qu'une autre division pour le négoce et la mouture des céréales.

Bunge prévoit que les graines tendres deviendront plus "significatives" et que l'entreprise combinée connaîtra une forte augmentation de la manutention et de la transformation du maïs, du blé et de l'orge.

La société prévoit désormais un bénéfice ajusté par action pour 2025 compris entre 7,30 et 7,60 dollars, contre 7,75 dollars prévus précédemment. Les analystes estiment le bénéfice ajusté par action de la société pour l'ensemble de l'année à 7,47 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Bunge devrait publier ses résultats du troisième trimestre le 5 novembre.