L'entreprise allemande Stark Defence nomme Uwe Horstmann au poste de directeur général

La startup allemande Stark Defence a nommé jeudi Uwe Horstmann, partenaire fondateur de la société de capital-risque Project A, au poste de directeur général.

Les drones d'attaque "Virtus" de Stark sont déployés en Ukraine. L'entreprise fabrique également un navire de surface sans pilote appelé Vanta et un logiciel de commandement et de contrôle de l'intelligence artificielle appelé Minerva.

"Nous développons toute une série de systèmes en arrière-plan ... nous voulons d'abord livrer et ensuite en parler", a déclaré M. Horstmann.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a multiplié par cinq les investissements dans les startups européennes du secteur de la défense depuis 2020 , ce qui a donné naissance à trois licornes (startups évaluées à 1 milliard de dollars) sur le continent.

Stark, qui signifie "fort" en allemand, était évalué à 500 millions de dollars lors de son dernier tour de table en août.

Elle a été fondée en 2024 par Florian Seibel, qui a également fondé la licorne de défense Quantum Systems, et est soutenue par le Projet A, ainsi que par le milliardaire de la technologie Peter Thiel et la société de capital-risque Sequoia.

Interrogé sur la possibilité d'un nouveau tour de table cette année, M. Horstmann a déclaré: "Je ne l'exclurais pas. Mais nous ne ferons pas de tournée de collecte de fonds."