Donald Trump organise un dîner pour les riches donateurs de sa salle de bal
information fournie par AFP 16/10/2025 à 06:53

US President Donald Trump held a dinner with ballroom donors in the East Room of the White House ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Le président américain Donald Trump a organisé mercredi un dîner fastueux pour remercier des milliardaires et grandes entreprises d'avoir fait des dons pour une nouvelle salle de bal, en cours de construction à la Maison Blanche pour 250 millions de dollars.

Parmi les invités figuraient des représentants d'entreprises de la "tech" comme Amazon, Apple , Meta, Google, Microsoft et Palantir, ou encore le géant de la défense Lockheed Martin, selon les médias américains, citant la liste des invités de la Maison Blanche.

Les jumeaux Cameron et Tyler Winklevoss, fondateurs de la plateforme Gemini, étaient également sur place, a constaté un journaliste de l'AFP présent dans la salle.

"Nombre d'entre vous se sont montrés très, très généreux", a déclaré M. Trump à ses invités. "Je veux dire, certains d'entre vous assis ici devant moi me demandent +Monsieur, est-ce que 25 millions de dollars conviendraient?+ J'ai répondu: +Je prends+".

Selon Donald Trump, la nouvelle salle de bal sera entièrement financée par des fonds privés. Parmi eux, 22 millions de dollars proviennent d'un accord avec YouTube en septembre, après que la société a suspendu le compte de Donald Trump à la suite de l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021.

Au cours de la soirée, le président a ouvert les rideaux de la salle Est, dévoilant aux invités les travaux en cours pour construire la gigantesque salle de bal, le plus grand ajout à la Maison Blanche depuis plus d'un siècle.

Selon lui, la pièce comptera quatre murs en verre pare-balles, pourra accueillir 1.000 personnes et sera en mesure d'abriter une cérémonie d'investiture présidentielle.

C'est la plus importante des transformations lancées par Donald Trump à la Maison Blanche depuis son retour au pouvoir en janvier. Il a déjà chargé le Bureau Ovale de décorations en or, et changé la roseraie en patio par exemple.

M. Trump a également montré des plans pour son projet d'arche près du mémorial de Lincoln à Washington, dont une option aux dimensions plus imposantes que l'Arc de Triomphe français.

Il a soulevé un modèle réduit de la construction, surnommée "Arc de Trump" après la publication des premières photos par l'AFP.

"Ce sera vraiment beau", a commenté le président américain.

Valeurs associées

AMAZON.COM
215,5700 USD NASDAQ -0,38%
APPLE
249,3400 USD NASDAQ +0,63%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
717,5500 USD NASDAQ +1,26%
MICROSOFT
513,4300 USD NASDAQ -0,03%
PALANTIR TECHNOLOGIES
179,6200 USD NASDAQ -0,07%
