OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 084,00
+0,06%
Le négociant en céréales Bunge revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels après l'accord conclu avec Viterra
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 12:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le négociant et transformateur de céréales américain Bunge BG.N a revu à la baisse mercredi ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année afin de refléter l'impact de l'acquisition de la société de manutention de céréales Viterra au troisième trimestre, pour un montant de 34 milliards de dollars.

La société prévoit désormais un bénéfice ajusté par action compris entre 7,30 et 7,60 dollars en 2025, contre 7,75 dollars par action prévus précédemment.

Valeurs associées

BUNGE GLOBAL
93,110 USD NYSE +12,97%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

