Le négociant Addison de Vitol, architecte de l'accord d'exportation entre les États-Unis et le Venezuela, devrait prendre sa retraite, selon des sources

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* John Addison, responsable des produits raffinés pour les Amériques chez Vitol, prendra sa retraite mardi, selon des sources

* Jean-Marc Monrad, adjoint de M. Addison, prendra la direction des produits pour les Amériques, selon une source

* M. Addison se concentrera sur la politique et la politique énergétique, selon une source

(Le paragraphe 2 précise que John Addison faisait partie de l'équipe de direction américaine et les paragraphes 2 et 13 donnent des détails tirés d'une note interne) par Shariq Khan

John Addison, le principal négociant en essence de Vitol aux Etats-Unis qui a aidé la société à obtenir un accord pour les premières exportations de pétrole vénézuélien après la capture du dirigeant Nicolas Maduro par les forces américaines, envisage de prendre sa retraite de la plus grande maison de négoce de matières premières au monde, ont déclaré quatre sources à Reuters mardi.

Addison, 47 ans, est bien connu de ses rivaux et de ses collègues pour son succès en tant que négociant en essence, et a été membre de l'équipe de direction américaine de Vitol depuis 2012. Un mémo interne de Vitol sur son départ à la retraite, vu par Reuters, le décrit comme "l'un des traders les plus performants de l'histoire de l'entreprise"**

Il devrait être remplacé par son adjoint au bureau des produits raffinés, le négociant en essence Jean-Marc Monrad, a déclaré l'une des sources.

Les sources ont requis l'anonymat pour discuter de détails confidentiels.

Addison a refusé de commenter, et Vitol a déclaré qu'elle ne ferait aucun commentaire sur les questions de personnel. Monrad n'a pas répondu immédiatement à un message sur LinkedIn.

En janvier, M. Addison a mené des négociations avec les gouvernements américain**s** et vénézuélien**s** en vue d'éliminer un arriéré de plusieurs milliards de barils de pétrole brut accumulé par la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA , soutenue par l'État, pendant le blocus naval du pays par les États-Unis.

Vitol et sa rivale Trafigura ont été les premières sociétés sollicitées par le gouvernement américain pour commercialiser le pétrole. Depuis, le gouvernement américain a délivré une licence générale à toutes les entreprises intéressées par l'exportation du pétrole vénézuélien.

Vitol a vendu pour plus d'un milliard de dollars de pétrole vénézuélien à des raffineurs aux États-Unis, en Europe et en Asie, et a encore des milliards de dollars de pétrole vénézuélien à vendre, selon les sources.

Le chiffre d'affaires de Vitol - une mesure du volume - s'est élevé l'année dernière à 343 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,6 % par rapport à 2024.

IL A REJOINT VITOL EN 2009

Le natif de Hoover, en Alabama, a commencé sa carrière chez Enron en juin 2001, juste avant l'effondrement tristement célèbre de la société d'énergie. Il a rejoint la grande entreprise européenne Shell en 2002, puis Glencore en 2005.

M. Addison a rejoint Vitol en 2009, où il a dirigé le négoce des produits raffinés en Amérique. Depuis qu'il a rejoint l'équipe de direction, il est le négociant en essence le plus haut placé aux États-Unis. L'entreprise a réalisé des centaines de millions de dollars de bénéfices sur l'essence sous sa direction, ont indiqué trois sources.

Sa carrière de négociant l'a amené à superviser les marchés physiques de l'essence aux États-Unis, le plus grand consommateur de carburant au monde, ainsi que les instruments financiers pour le pétrole brut, le diesel et d'autres parties du marché de l'énergie, ont déclaré un collègue et deux négociants rivaux.

Il a négocié pour Vitol lors de plusieurs vagues de perturbations du marché, telles que des ouragans majeurs, des épisodes de gel, des pannes d'oléoducs, la pandémie COVID-19 et un certain nombre d'événements militaires, selon la note interne concernant son départ à la retraite.

IL PRÉVOIT DE SE CONCENTRER SUR LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

M. Addison prévoit de se consacrer à la politique et à la politique énergétique après son départ à la retraite, a déclaré une source proche de lui.

M. Addison a soutenu le vice-président américain JD Vance depuis que ce dernier s'est présenté au Sénat américain, et il a également contribué à la campagne de réélection du président Donald Trump en 2024.

M. Addison est bénévole à l'université Vanderbilt, son alma mater,à laquelle lui et sa femme Shannon ont fait don de 30 millions de dollars l'année dernière.