Le Nasdaq va investir 100 millions de dollars dans la société mère de Kraken pour intensifier ses efforts en matière de tokenisation

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Nasdaq NDAQ.O a annoncé jeudi que sa branche dédiée au capital-risque avait conclu un accord pour investir 100 millions de dollars dans Payward, la société mère de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Kraken, renforçant ainsi un partenariat visant à développer une infrastructure dédiée au négoce de titres tokenisés.

Les opérateurs de plateformes d’échange établis développent actuellement des titres tokenisés ainsi que les infrastructures associées afin de répondre à l’intérêt croissant des investisseurs pour les actifs basés sur la blockchain et de concurrencer les plateformes spécialisées dans les cryptomonnaies qui s’étendent désormais aux actions et aux produits dérivés, notamment les contrats à terme perpétuels .

Voici quelques détails supplémentaires:

* Nasdaq a indiqué que les deux sociétés avaient pour objectif de mettre en place une infrastructure permettant le négoce et le règlement des actifs tokenisés en dehors des heures d’ouverture habituelles des marchés, tout en garantissant le respect de la réglementation et des mesures de protection du marché.

* Les sociétés prévoient de lancer les Nasdaq Equity Tokens (NET) au deuxième trimestre 2027, via la plateforme xStocks de Payward.

* Nasdaq a précisé que ses jetons visent à préserver les principes fondamentaux et les avantages d’une infrastructure de marché réglementée garantissant la transparence pour les investisseurs, l’intégrité du marché et la liquidité.

* "La prochaine phase de la collaboration vise à faire évoluer les Nasdaq Equity Tokens vers des structures qui ne ferment pas, tout en préservant les droits des actionnaires", a déclaré Arjun Sethi, co-directeur général de Payward.

* Cet investissement s’inscrit dans le prolongement d’un partenariat annoncé en mars , dans le cadre duquel le Nasdaq avait déclaré qu’il collaborerait avec Payward pour développer une infrastructure de tokenisation.

* Peu après l’annonce de cette collaboration, l’opérateur boursier a également reçu l’autorisation de la Commission américaine des opérations boursières (SEC) permettant à certaines actions d’être négociées et réglées sous forme tokenisée .