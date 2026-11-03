Le Nasdaq termine en hausse grâce au rebond des géants de l'IA à l'approche des résultats des élections de mi-mandat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les cours de clôture des actions et d'autres informations boursières)

* Apple recule après avoir signalé une pression sur ses marges

* Les fabricants de puces rebondissent après leurs récentes pertes

* Palantir recule après la publication de ses résultats trimestriels

* S&P 500 +0,36 %, Nasdaq +0,83 %, Dow -0,38 %

par Noel Randewich

Le Nasdaq a terminé en hausse mardi, les poids lourds de l’IA ayant rebondi à l’approche des résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis , tandis qu’Apple a chuté après que le fabricant d’iPhone a rejoint la liste des géants de la tech dont les résultats trimestriels n’ont pas réussi à impressionner les investisseurs.

Apple AAPL.O a chuté de 1,9 % après avoir averti que le coût des puces mémoire continuerait d’augmenter, pesant sur sa marge brute pour le trimestre des fêtes de fin d’année.

Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a progressé de 2,6 %, tandis que Nvidia NVDA.O a gagné 2,3 % après avoir reculé lors des quatre dernières séances.

L'indice Philadelphia des puces électroniques .SOX a bondi, tandis qu'AMD AMD.O a progressé avant la publication de son rapport trimestriel prévue après la clôture.

Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O ont chacun progressé de plus de 2 %.

« Il s’agit d’une rotation des valeurs technologiques refuges, comme Apple, vers des valeurs technologiques plus risquées, comme les fabricants de puces », a déclaré Jay Hatfield, directeur général d’Infrastructure Capital Management. « Il s’agit clairement d’achats sur repli dans un marché à haut risque, tiré par le Nasdaq. »

L’indice Nasdaq 100 .NDX a clôturé lundi à plus de 10 % en dessous de son plus haut historique atteint le 6 octobre, confirmant que cet indice à forte composante technologique est entré dans une phase de correction, les investisseurs craignant que les investissements massifs dans les infrastructures d’IA ne dépassent la génération de trésorerie à court terme.

Les actions d’Amazon et d’Alphabet GOOGL.O ont fortement chuté la semaine dernière après que leurs résultats trimestriels ont renforcé les inquiétudes des investisseurs quant au coût des dépenses massives en IA.

Le S&P 500 a perdu environ 3 % par rapport à son plus haut historique atteint le 6 octobre, mais affiche toujours une hausse de plus de 10 % depuis le début de l’année 2026.

Les cours du pétrole ont légèrement baissé, les investisseurs mettant en balance les négociations visant à mettre fin aux guerres en Ukraine et en Iran et les craintes de nouvelles perturbations de l’approvisionnement liées aux récentes attaques dans ces deux conflits. L’Iran et les États-Unis sont encore loin d’un accord pour mettre fin à leur guerre, a déclaré un haut responsable iranien à Reuters .

Le S&P 500 a progressé de 0,36 % pour clôturer la séance à 7.568,92 points.

Le Nasdaq a gagné 0,83 % pour atteindre 25.372,01 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a reculé de 0,38 % à 51.787,04 points.

Six des onze indices sectoriels du S&P 500 ont reculé, emmenés à la baisse par celui des biens de consommation de base

.SPLRCS , en recul de 1,76 %, suivi par celui des matériaux

.SPLRCM , qui a perdu 1,75 %.

Le fournisseur de logiciels d’analyse basés sur l’IA Palantir Technologies PLTR.O a prévu un chiffre d’affaires supérieur aux estimations pour les trois derniers mois de l’année, après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre. Son action a reculé.

RÉSULTATS DE MI-MANDAT EN PERSPECTIVE

Les électeurs américains rendront leur verdict sur les deux premières années du second mandat du président Donald Trump lors des élections de mi-mandat de mardi. Les sondages et les analystes indépendants donnent les démocrates favoris pour ravir la Chambre des représentants aux républicains, tandis que le contrôle du Sénat reste incertain.

« Les marchés évalueront les implications potentielles en matière de politique budgétaire, de réglementation, de fiscalité et de dépenses publiques. Ce sera une bonne chose de tourner la page, car il s’agissait d’un événement susceptible de provoquer de la volatilité et qui était anticipé depuis un certain temps », a déclaré Ken Mahoney, directeur général de Mahoney Asset Management.

Les analystes de Morgan Stanley ont indiqué dans une note publiée en début de semaine que ces élections devraient contribuer à lever une importante incertitude pesant sur les marchés . Ils estiment que la correction du marché américain, entamée en juin, en est à ses « derniers instants ».

Gartner IT.N a chuté de 13,2 %, tandis que les actions cotées aux États-Unis de Thomson Reuters TRI.O et de Shopify

SHOP.O ont reculé respectivement de 9,9 % et 8,7 %, après la publication de leurs résultats trimestriels.

Au sein de l’indice S&P 500 .AD.SPX , les titres en baisse ont été 1,6 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux plus hauts et un nouveau plus bas; le Nasdaq a enregistré 57 nouveaux plus hauts et 251 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines a été relativement faible, avec 16,6 milliards d’actions échangées, contre une moyenne de 17,4 milliards d’actions au cours des 20 séances précédentes.