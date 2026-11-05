Le Nasdaq s'apprête à confirmer une correction alors que les valeurs liées à l'IA s'effondrent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -2,15 %, S&P 500 -3,2 %, Nasdaq -4,95 %

* Le Nasdaq-100 s'apprête à perdre plus de 2 200 milliards de dollars de capitalisation boursière

* L'indice des puces électroniques de Philadelphie risque de perdre 1 160 milliards de dollars

* Qualcomm recule après avoir manqué les estimations de ventes de puces pour le quatrième trimestre

(Mise à jour des cours tout au long de l'article, ajout de commentaires d'analystes et de détails)

par Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi

Le Nasdaq Composite s'apprêtait à confirmer une correction jeudi, les fabricants de puces électroniques s'effondrant, après que la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat a alimenté les craintes d'un durcissement de la réglementation en matière d'IA.

Le Nasdaq .IXIC et le S&P 500 .SPX s'apprêtaient à enregistrer leur plus forte baisse journalière depuis les ventes massives d'avril 2025, surnommées "Liberation Day".

Nvidia NVDA.O a chuté de 6,4 %, tandis que l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX , plus large, a plongé de près de 11 %.

Ces ventes massives interviennent au lendemain de la victoire électorale des démocrates notamment dans certains États clés pour les centres de données, ce qui a fait craindre un ralentissement du déploiement des centres de données dédiés à l’IA, l’optimisme à son égard ayant propulsé les marchés boursiers à des niveaux records plus tôt cette année.

"Les investisseurs semblent prendre conscience que certains membres du Congrès et gouverneurs nouvellement élus cherchent à ralentir le rythme du développement des infrastructures d’IA", a déclaré Melissa Brown, responsable mondiale de la recherche en matière de décisions d’investissement chez SimCorp.

"Même s’il semble peu probable qu’ils parviennent à y mettre un terme, tout ralentissement susciterait des inquiétudes, car la croissance de l’IA a largement reposé sur le déploiement rapide des infrastructures nécessaires."

Ces fortes baisses placent l’indice Nasdaq Composite en passe de confirmer une correction technique, c’est-à-dire une baisse de 10 % par rapport à son plus haut historique atteint le 6 octobre. Le Nasdaq-100 .NDX , plus restreint, avait déjà confirmé une correction lundi.

Avec une baisse d’environ 5,4 %, le Nasdaq-100 est en passe d’effacer plus de 2 200 milliards de dollars de capitalisation boursière, si les pertes se confirment.

La plupart des valeurs technologiques à forte capitalisationont également perdu du terrain après le rebondde mercredi . Meta Platforms META.O a chuté de 5,7 %, tandis qu’Amazon.com AMZN.O et Alphabet GOOGL.O ont reculé respectivement de 4,3 % et 3 %.

Les opérateurs de centres de données IREN IREN.O et Applied Digital APLD.O , les néoclouds CoreWeave CRWV.O et Nebius Group NBIS.O , ainsi que les services publics et fournisseurs d’équipements exposés à l’IA, tels que GE Vernova

GEV.N et Constellation Energy CEG.O , ont tous enregistré de lourdes pertes.

Tesla TSLA.O et SpaceX SPCX.O , dirigées par Elon Musk , ont chacune chuté de plus de 10 %, prolongeant ainsi leurs pertes . Musk a dépensé près d’un demi-milliard de dollars pour soutenir des candidats républicains.

Qualcomm QCOM.O a chuté de 13,5 % après que le fabricant de puces a manqué les estimations de Wall Street concernant les ventes de puces pour smartphones au quatrième trimestre.

À 11h00 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 1 146,83 points, soit 2,15 %, à 52 209,29, le S&P 500 .SPX a perdu 246,37 points, soit 3,20 %, à 7 440,29 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 1 273,18 points, soit 4,95 %, à 24 463,34.

Sept des onze principaux secteurs du S&P 500 ont terminé en baisse, le secteur technologique .SPLRCT et celui des biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD enregistrant les plus fortes baisses, tandis que le secteur de l’énergie .SPNY a affiché la plus forte hausse.

Mercredi, l’indice de référence a enregistré sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis trois mois, l’apaisement des incertitudes politiques ayant stimulé l’appétit pour le risque.

Certains analystes ont estimé qu’un gouvernement divisé à Washington pourrait entraîner une diminution des changements législatifs radicaux et même rendre plus difficile la conclusion d’accords sur les dépenses budgétaires, compte tenu de la détérioration de la situation budgétaire des États-Unis. Une forte baisse des prix du pétrole a également contribué à améliorer le sentiment des investisseurs.

Les banques centrales du monde entier ont reconnu que l’inflation restait élevée, les prix du pétrole brut ayant bondi en raison du conflit au Moyen-Orient.

La présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, Beth Hammack , et le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin , ont tous deux laissé entrevoir la possibilité de futures hausses de taux dans leurs déclarations de jeudi.

L'attention se portera sur les chiffres de l'emploi non agricole américain du mois d'octobre, attendus vendredi, les traders s'attendant actuellement à ce que la Fed relève ses taux le mois prochain, après la hausse de septembre.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 2,45 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 3,56 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 74 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 6 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 140 nouveaux plus hauts et 430 nouveaux plus bas.