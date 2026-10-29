Le Nasdaq recule alors qu'Alphabet s'apprête à enregistrer une perte record en raison de ses difficultés liées aux dépenses dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,35 %, S&P 500 -0,32 %, Nasdaq -1,20 %

* Alphabet pourrait perdre plus de 464 milliards de dollars de capitalisation boursière si les pertes se confirment

* Les valeurs du secteur des logiciels reculent après la publication des résultats de Fortinet et ServiceNow

(Mise à jour avec les cours de l'après-midi)

par Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi

Le Nasdaq, indice à forte composante technologique, a chuté de plus de 1 % jeudi, les résultats d’Alphabet ayant ravivé les craintes concernant l’explosion des coûts liés à l’intelligence artificielle, l’emportant sur la bonne tenue d’autres secteurs, notamment la finance et la santé, alors que les résultats financiers continuaient de dominer l’attention des investisseurs.

L'action Alphabet GOOGL.O a chuté de 11,7 % et s'apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse journalière jamais observée, après que la société a annoncé des résultats décevants dans le domaine de la publicité liée aux recherches et une forte augmentation de la consommation de trésorerie due à l'accélération des dépenses liées à l'IA.

La société mère de Google est en passe de perdre plus de 464 milliards de dollars en capitalisation boursière, ce qui représente la majeure partie des plus de 500 milliards de dollars que l’indice Nasdaq-100 .NDX était sur le point de perdre si les pertes actuelles se maintenaient.

Microsoft MSFT.O a reculé de 1,5 % à la suite d’informations parues dans la presse selon lesquelles la société prévoit de lever au moins 25 milliards de dollars via une émission obligataire. Mercredi, la société a annoncé des flux de trésorerie nettement supérieurs aux prévisions et a prévu une forte croissance de son activité cloud.

" Les facteurs à l’œuvre qui sont à l’origine de ces fluctuations maniaques et dépressives du sentiment sont liés au fait que l’écosystème entourant le développement de l’IA est de plus en plus financé par l’endettement ", a déclaré Trevor Slaven, responsable mondial de l’allocation d’actifs chez Barings.

"(Bien que) cela augmente à bien des égards les bénéfices économiques potentiels au fil du temps… cela crée également davantage d’effet de levier et ajoute un peu plus de risque au système."

L’enthousiasme des investisseurs pour le secteur de l’IA a été tempéré ce mois-ci par la crainte que les dépenses financées par l’endettement soient plus difficiles à justifier à mesure que les coûts d’emprunt grimpent. La publication lundi par Anthropic ANT.O de son dossier d’introduction en bourse aux États-Unis a offert un répit de courte durée, avant que ces craintes ne refassent surface.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX reculait de 0,9 %, s’apprêtant à mettre fin à une série de quatre jours de hausse consécutifs. Les autres méga-capitalisations affichaient des résultats mitigés: Meta META.O et Apple AAPL.O progressaient, tandis qu’Amazon.com AMZN.O reculait de 2,9 % à la veille de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture des marchés.

À 11 h 49 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 182,81 points, soit 0,35 %, à 52 292,29. Le S&P 500 .SPX a perdu 24,46 points, soit 0,32 %, à 7 719,52, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a cédé 319,78 points, soit 1,20 %, à 26 230,07.

Malgré de lourdes pertes dans le secteur technologique, la largeur du marché est restée solide, les titres en hausse étant plus nombreux que ceux en baisse dans un rapport de 1,97 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,5 pour 1 au Nasdaq.

Huit des onze secteurs du S&P 500 affichaient une hausse, les secteurs de la santé .SPXHC et de la finance .SPSY menant la danse.

Le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N a grimpé de plus de 6 % pour atteindre un niveau record après avoir annoncé un chiffre d’affaires annuel supérieur aux estimations de Wall Street. Mastercard MA.N a progressé de 4,2 % après que la société de traitement des paiements a dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre.

Par ailleurs, les données publiées jeudi ont montré que l’inflation américaine s’était accélérée en septembre. Les données du marché monétaire ont révélé que les opérateurs maintenaient leurs paris sur une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale en décembre, après que celle-ci eut maintenu ses taux inchangés mercredi. Une autre étude a montré que l’économie américaine avait connu au troisième trimestre sa plus forte croissance depuis un an.

Parmi les autres titres, Caterpillar CAT.N a chuté de 8 % après que la société a maintenu inchangées ses prévisions de chiffre d’affaires annuel , ce qui soulève des questions quant à la durée pendant laquelle l’essor des centres de données pourra soutenir la croissance du secteur des équipements de production d’électricité.

Les valeurs du secteur des logiciels ont globalement affiché une faiblesse, Fortinet FTNT.O et ServiceNow

NOW.N ayant chacune chuté de plus de 20 % après la publication de leurs résultats trimestriels.

Marvell Technology MRVL.O a chuté de 11,6 % après que des informations parues dans la presse ont indiqué que la société était en pourparlers avancés en vue d’acquérir le fabricant de composants optiques pour centres de données Lumentum Holdings LITE.O . L’action Lumentum a progressé de 3,5 %.

Le S&P 500 a enregistré 17 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et six nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 73 nouveaux plus hauts et 104 nouveaux plus bas.