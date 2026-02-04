Le Nasdaq propose une règle d'"entrée rapide" pour accélérer l'inscription de nouvelles valeurs importantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Nasdaq NDAQ.O a proposé une nouvelle règle pour accélérer l'ajout de grandes entreprises nouvellement cotées à son indice, cherchant à remédier aux retards qui ont laissé des introductions en bourse importantes et des transferts de bourse en dehors de l'indice de référence pendant des mois.

Cette proposition intervient alors que 2026 s'annonce comme l'une des années les plus actives pour les nouvelles cotations et certaines grandes cotations, y compris les projets d'introduction en bourse de SpaceX d'Elon Musk et de la startup d'intelligence artificielle Anthropic .

En vertu de la règle d'"entrée rapide" proposée, une société nouvellement cotée au Nasdaq dont la capitalisation boursière se classe parmi les 40 premiers composants actuels de l'indice pourrait bénéficier d'une inclusion accélérée, avec un préavis d'au moins cinq jours de bourse, et d'une entrée après 15 séances de cotation.

La société serait exemptée des exigences habituelles en matière de maturité et de liquidité. Elle ne remplacerait pas un membre existant de l'indice et augmenterait temporairement le nombre de composants jusqu'à la prochaine reconstitution annuelle, conformément au traitement des scissions, a déclaré le Nasdaq.

L'absence d'un tel système a souvent entraîné une déconnexion entre l'indice et le marché au sens large, compte tenu de la taille et de l'impact de ces sociétés sur le marché. Les investisseurs s'attendent également à ce que l'indice reflète l'impact de l'ajout, ce qui n'est pas le cas actuellement.

La proposition serait importante en 2026, les géants de la technologie tirant parti de l'intelligence artificielle et visant potentiellement des centaines de milliards de valorisation.

Le Nasdaq est la bourse de prédilection des géants de la technologie aux États-Unis, avec des sociétés dont la capitalisation boursière s'élève à des milliers de milliards de dollars, comme Alphabet GOOGL.O et Nvidia NVDA.O .

L'indice Nasdaq 100 .NDX , qui regroupe les plus grands noms cotés en bourse, est suivi par les investisseurs et les analystes et sert de baromètre pour la santé des entreprises technologiques et des sociétés axées sur la croissance.