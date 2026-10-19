Le Nasdaq progresse grâce au rebond des valeurs liées aux puces électroniques et à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,03 %, S&P +0,53 %, Nasdaq +1,18 %

* CoreWeave reçoit une recommandation “acheter” de la part de Goldman Sachs

* L'action Intel progresse après que J.P. Morgan a relevé sa recommandation à “neutre”

* Le titre Cleveland-Cliffs bondit après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre

(Mise à jour des cours en fin d'après-midi)

par Sinéad Carew et Tharuniyaa Lakshmi

L'indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a mené la hausse à Wall Street lundi, les investisseurs se tournant à nouveau vers le secteur des semi-conducteurs et d'autres valeurs liées à l'IA après la violente vague de ventes de la semaine dernière, tandis qu'ils attendaient la publication des résultats financiers clés des entreprises.

Vendredi, l’indice de référence S&P 500 et le Nasdaq avaient enregistré leur plus forte baisse hebdomadaire depuis fin juin, les craintes que la hausse des taux d’intérêt ne freine les investissements dans les infrastructures d’IA ayant pesé sur les valeurs technologiques , en particulier celles des opérateurs de centres de données.

Cette vague de ventes reflétait l’inquiétude croissante des investisseurs quant au financement du coûteux déploiement de l’IA, une question qui exerce une pression de plus en plus forte sur les entreprises qui sous-tendent le marché haussier américain, lequel a récemment fêté son quatrième anniversaire .

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX affichait en fin de séance une hausse d’environ 2 %, ce qui lui permettait d’envisager de mettre fin à une série de huit jours de baisse consécutifs, au cours desquels il avait chuté d’environ 15,7 %, sa plus longue série de baisses depuis octobre 2008.

“Les élastiques ne peuvent s’étirer que jusqu’à un certain point dans une direction avant de se rompre et de commencer à rebondir, et on a finalement assisté à ce moment où la coupe est pleine dans le secteur des semi-conducteurs après la clôture de vendredi”, a déclaré Michael James, directeur général et trader en actions chez Rosenblatt Securities à Los Angeles.

“Rien n’a changé entre la clôture de vendredi et l’ouverture de ce matin, si ce n’est qu’aucun événement négatif ne s’est produit pendant le week-end, et le sentiment était devenu si négatif que nous étions en situation de survente, au point qu’un rebond était inévitable”, a ajouté M. James.

Et avec la publication prévue de nombreux résultats d’entreprises technologiques dans les jours et les semaines à venir, il a averti que le marché était “loin d’être tiré d’affaire”.

Cette semaine, Meta META.O , en baisse de près de 1 % lundi, doit publier ses résultats mercredi. Les résultats de Tesla TSLA.O , dirigée par Elon Musk, sont également attendus ce jour-là, tandis que SpaceX SPCX.O devrait publier les siens mardi.

À 14 h 08, l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 13,01 points, soit 0,03 %, à 52.015,42, le S&P 500

.SPX gagnait 40,86 points, soit 0,53 %, à 7.700,54 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 307,83 points, soit 1,18 %, à 26.447,86.

Sur les 11 principaux secteurs du S&P 500, sept étaient en baisse. Cependant, les secteurs de la consommation discrétionnaire .SPLRCD et de la technologie .SPLRCT ont mené la danse, avec des hausses respectives de 2,7 % et 1,4 %.

Le secteur de la consommation a été soutenu par des entreprises telles qu’Amazon.com AMZN.O , dont le titre a progressé de 4,8 % après que Morgan Stanley a désigné cette société spécialisée dans le commerce électronique et le cloud computing comme son “premier choix”. Tesla a également contribué à la hausse de ce secteur avec un gain de 3,7 %.

CoreWeave CRWV.O a été au cœur de la vague de ventes de la semaine dernière après que son titre a plongé de plus de 25 % en raison d’inquiétudes liées à une dette de 50 milliards de dollars. Lundi, l’action de ce fournisseur de services de cloud computing affichait une baisse de plus de 1,5 %, cédant les gains enregistrés plus tôt suite au relèvement de la recommandation de Goldman Sachs, qui est passée de “neutre” à “acheter”.

Ses concurrents Nebius NBIS.O et Iren IREN.O affichaient toujours une hausse respective de 1,5 % et 2,9 % en fin d’après-midi.

Le pétrole brut américain a effacé ses pertes antérieures et affichait en fin de séance une hausse d’environ 2,3 %, à près de 104 dollars le baril, après les attaques menées par les Houthis yéménites, proches de l’Iran, contre un camp d’entraînement militaire yéménite, ainsi que la reprise des attaques contre des installations énergétiques, aéroportuaires et militaires saoudiennes. O/R

L'action Intel INTC.O a progressé de près de 3 % après que J.P. Morgan a relevé sa recommandation sur le titre, le faisant passer de “sous-pondérer” à “neutre”.

Cleveland-Cliffs CLF.N a bondi d’environ 16 % après que le sidérurgiste a dépassé les estimations des analystes concernant son bénéfice du troisième trimestre.

Ce lundi marque le 39e anniversaire du “lundi noir”, le krach de 1987 qui a entraîné la plus forte chute journalière de l’histoire de l’indice Dow Jones Industrial Average.