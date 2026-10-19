Le Nasdaq progresse de plus de 1 % grâce au rebond des valeurs liées à l'IA à la veille de la publication de résultats clés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,18 %, S&P +0,89 %, Nasdaq +1,78 %

* CoreWeave reçoit une recommandation “acheter” de la part de Goldman Sachs

* L'action Intel progresse après que J.P. Morgan a relevé sa recommandation à “neutre”

* Cleveland-Cliffs progresse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre

(Le point sur les échanges en fin de matinée)

par Tharuniyaa Lakshmi et Ragini Mathur

Lundi, l'indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a mené la hausse à Wall Street, les investisseurs se tournant à nouveau vers les valeurs liées à l'IA après la violente correction de la semaine dernière, tandis que la baisse des cours du pétrole a apporté un soutien supplémentaire dans l'attente de la publication des résultats financiers clés des entreprises.

Vendredi, l’indice de référence S&P 500 et le Nasdaq avaient enregistré leur plus forte baisse hebdomadaire depuis fin juin, les craintes que la hausse des taux d’intérêt ne freine les investissements dans les infrastructures d’IA ayant pesé sur les valeurs technologiques, en particulier les opérateurs de centres de données.

Cette vague de ventes reflétait l’inquiétude croissante des investisseurs quant au financement du déploiement coûteux de l’IA, une question qui exerce une pression de plus en plus forte sur les entreprises qui sous-tendent le marché haussier américain, lequel a récemment fêté son quatrième anniversaire .

CoreWeave CRWV.O , qui s’était retrouvé au cœur de la vague de ventes de la semaine dernière après que son action eut chuté de plus de 25 % en raison des inquiétudes liées à une dette de 50 milliards de dollars, a progressé de 3,1 % lundi. Goldman Sachs a relevé la recommandation sur cette entreprise spécialisée dans le “néocloud” de “neutre” à “acheter”, estimant que la récente vague de ventes offrait une opportunité d’achat.

Ses concurrents Nebius NBIS.O et Iren IREN.O ont progressé respectivement de 4,7 % et 6,5 %.

Les fabricants de puces Broadcom AVGO.O ont progressé de 3,2 % et Micron MU.O a bondi de 5,3 %. L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a progressé de 3,7 %, s’apprêtant ainsi à mettre fin à une série de huit jours de baisse, sa plus longue depuis octobre 2008.

Amazon.com AMZN.O a progressé de 5,2 % après que Morgan Stanley a désigné cette entreprise spécialisée dans le commerce électronique et le cloud computing comme son “premier choix”.

“La principale préoccupation concernait CoreWeave, la hausse potentielle des taux de rendement de ses obligations et les problèmes de liquidité qui en découlent. Cela a sans aucun doute effrayé les investisseurs,” a déclaré Joe Saluzzi, codirecteur des opérations sur actions chez Themis Trading.

“Il semble que les choses se soient calmées ce matin, et je pense que cette tendance a encore de beaux jours devant elle.”

L’attention se tourne désormais vers une semaine chargée en résultats d’entreprises, Meta META.O devant dépasser les attentes de Wall Street mercredi. Les résultats de Tesla

TSLA.O , dirigée par Elon Musk, sont également attendus ce jour-là, tandis que SpaceX SPCX.O devrait publier ses résultats mardi.

À 11 h 42 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 91,03 points, soit 0,18 %, à 52 093,44. Le S&P 500 .SPX a gagné 68,47 points, soit 0,89 %, à 7 727,91, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 463,92 points, soit 1,78 %, à 26 603,96.

Cette séance coïncide avec le 39e anniversaire du “lundi noir”, le krach de 1987 qui a marqué la plus forte baisse journalière de l’histoire de l’indice Dow Jones Industrial Average.

Sur les 11 composantes de l’indice S&P 500, cinq ont enregistré des pertes. Toutefois, le secteur des biens de consommation discrétionnaires .SPLRCT et celui des technologies .SPLRCT ont mené la hausse, avec respectivement 2,8 % et 2,2 % de progression.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 accusaient une baisse de 1,7 %, à environ 108 dollars le baril, suite à la décision du président américain Donald Trump de lever certaines sanctions à l’encontre de la Russie. O/R

L'action Intel INTC.O a progressé de 5,8 % après que J.P. Morgan a relevé sa recommandation sur le titre de “sous-pondérer” à “neutre”.

Cleveland-Cliffs CLF.N a bondi de 15,6 % après que le sidérurgiste a dépassé les estimations des analystes concernant son bénéfice du troisième trimestre.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,11 fois plus nombreux que ceux en hausse, tandis qu’au Nasdaq, les titres en hausse ont été 1,28 fois plus nombreux que ceux en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et deux nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 20 nouveaux plus hauts et 242 nouveaux plus bas.