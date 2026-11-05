Le Nasdaq plonge de plus 5%, chute des valeurs liées à l'IA

Illustration représentant le logo du Nasdaq

L'indice ‌Nasdaq Composite de la ​Bourse de New York, à forte composante technologique, plonge ​de plus de 5% jeudi, ​amplifiant ses pertes ⁠depuis l'ouverture, dans un ‌contexte de chute des valeurs liées à l'intelligence ​artificielle (IA).

L'indice ‌perd 5,19% à 16h04 ⁠GMT, tandis que le Dow Jones abandonne 2,36% et ⁠le Standard & ‌Poor's 500 3,48% à ⁠la même heure.

Le ‌secteur technologique souffre ⁠des craintes d'une surveillance accrue ⁠de l'expansion ‌des centres de données, ​un thème ‌central de la campagne électorale des élections ​américaines de mi-mandat, qui se sont ⁠soldées mardi par une défaite écrasante des républicains du président Donald Trump.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit ​Van Overstraeten)