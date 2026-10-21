Le Nasdaq mène la hausse alors que les résultats de SpaceX et Super Micro ravivent l'engouement pour l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,17%, S&P +0,23%, Nasdaq +0,56%

* Netflix recule après des prévisions moroses

* AT&T recule malgré des résultats trimestriels supérieurs aux estimations

(Le point sur l'ouverture des marchés)

par Purvi Agarwal et Tharuniyaa Lakshmi

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a progressé mercredi après que les résultatstrimestriels de SpaceX et de Super Micro Computer ont ravivé l'intérêt pourles valeurs liées à l'IA, tandis que Netflix a reculé, ses prévisions n'ayant pas convaincu les investisseurs.

SPCX.O , la société d’Elon Musk spécialisée dans les fusées et les technologies spatiales, a progresséde 10,7% après que celui-ci a déclaré mardi qu’une fusion entre SpaceX et Tesla TSLA.O serait « une bonne idée ». SpaceX a également enregistré son premier bénéfice en tant que société cotée en bourse. L’action Tesla a progressé de 3,7%.

Super Micro SMCI.O a bondide 12%, se hissant en tête du S&P 500, après que le fabricant de serveurs d’IA a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires trimestriel et de marge bénéficiaire supérieures aux estimations de Wall Street, signe que la demande en matière d’IA restait solide.

Ses concurrents HPE HPE.N et Dell DELL.N ont quant à eux progressé respectivement de 3% et 5%.

Les investisseurs ont été rassurés par ces résultats, alors que les inquiétudes concernant la rentabilité du développement de l’IA avaient déclenché une vague de ventes sur les titres liés à l’IA la semaine dernière, l’opérateur de centres de données CoreWeave CRWV.O se trouvant au cœur de la tempête. Son titre a reculé de 2,4%, ce qui suggère une prudence persistante dans le secteur.

“À ce stade, il est important de se concentrer sur ce qui a un impact sur les résultats financiers. Les bénéfices des entreprises comptent. L’inflation compte, car elle influence les prochaines décisions de la Fed”, a déclaré Adam Sarhan, directeur chez MarketTerminal.com.

“Si l’économie continue de croître sans obstacle majeur, cela favorise une hausse des bénéfices. Dans ce contexte, l’absence de mauvaises nouvelles devient une bonne nouvelle, car elle améliore les perspectives de bénéfices des entreprises.”

À 9h54 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 90,86 points, soit 0,17%, à 52.586,74, le S&P 500 .SPX gagnait 18,12 points, soit 0,23%, à 7.730,06 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 147,79 points, soit 0,56%, à 26.572,61.

Le secteur des technologies de l'information du S&P 500

.SPLRCT a progressé de 0,9%, tirant l'indice de référence vers le haut, la plupart des valeurs du secteur des semi-conducteurs ayant rebondi.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 1,2%. Cet indice a connu un mois marqué par la volatilité jusqu'à présent, au cours duquel il a reculé pendant huit séances consécutives, enregistrant ainsi sa plus longue série de baisses depuis 18 ans.

La hausse globale du S&P 500 a été freinée par une baisse de 1% des valeurs des services de communication .SPLRCL . Celles-ci ont été entraînées à la baisse par Netflix NFLX.O , en recul de 2,5%, après que le géant du streaming a publié des prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre inférieures aux attentes.

Les investisseurs scrutent les résultats des entreprises, en particulier ceux des sociétés liées à l’IA, à la recherche d’indices permettant de déterminer si le cycle de dépenses en matière d’IA est durable et d’évaluer l’impact de la hausse des prix du pétrole.

Meta META.O et Tesla doivent publier leurs résultats après la clôture des marchés.

Dans le même temps, les cours du pétrole sont restés élevés, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s'échangeant à près de 110 dollars le baril. O/R

Les données publiées la semaine dernière ont confirmé que les pressions sur les prix se répercutaient sur l’économie américaine et s’étaient étendues au-delà des produits énergétiques, renforçant ainsi les arguments en faveur d’une nouvelle hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale.

Cependant, les marchés s’attendent largement à ce que la banque centrale maintienne ses taux inchangés.

Entre autres, AT&T T.N a chuté d’environ 4,4% bien qu’elle ait dépassé les estimations de chiffre d’affaires et de bénéfices pour le troisième trimestre .

Abbott Laboratories ABT.N a reculé de 2,6% après que le fabricant de dispositifs médicaux a revu à la baisse ses prévisions de croissance des ventes pour 2026 .

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 2,06 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,97 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 1 nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 26 nouveaux plus hauts et 75 nouveaux plus bas.