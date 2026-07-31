Le Nasdaq mène la hausse à Wall Street, le rebond d'Amazon compensant le recul d'Apple

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,16%, S&P 500 +0,12%, Nasdaq +0,34%

* Amazon bondit alors que la croissance d'AWS apaise les craintes liées à la hausse des dépenses en IA

* Apple recule alors que des problèmes d'approvisionnement assombrissent les perspectives

* La chute de juillet place l'indice des semi-conducteurs sur la voie de son pire mois depuis juin 2022

(Mise à jour à l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Vendredi,le Nasdaq a mené la hausse parmi les principaux indices de Wall Street,porté par le bondde 13,7% d’Amazon AMZN.O après que la géante de la tech a rejoint certains de ses concurrents en affichant une forte croissance de son chiffre d’affaires dans le cloud , dissipant ainsi les inquiétudes concernant les rendements de l’IA.

Tempérant quelque peu cet optimisme, Apple AAPL.O a averti que des contraintes d’approvisionnement pèseraient sur sa croissance, incitant les investisseurs à regarder au-delà des pénuries à court terme pour évaluer l’impact d’une hausse attendue du prix de l’iPhone, alors que son titre reculait de 9,8% en début de séance.

Cette semaine était, selon certains analystes, décisive pour le secteur technologique, qui avait été secoué par des prises de bénéfices de la part des investisseurs tout au long du mois de juillet, après une fin de deuxième trimestre en force, alors qu’ils attendaient des signes indiquant que les investissements réalisés par les leaders de l’IA au détriment de leur flux de trésorerie disponible portaient leurs fruits.

Jeudi, Amazon a annoncé sa plus forte croissance de chiffre d’affaires depuis plus de quatre ans pour le trimestre précédent, s’inscrivant dans la lignée des résultats similaires publiés plus tôt ce mois-ci par Microsoft MSFT.O et Alphabet

GOOGL.O , ce qui a incité les investisseurs à ne pas tenir compte de la forte baisse des flux de trésorerie également enregistrée par ces entreprises.

« Amazon nous a démontré, sans l’ombre d’un doute, que la branche services web ou IA de l'activité constitue le moteur de la croissance de l’entreprise », a déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments à New York.

« Les investisseurs sont capables de ne pas tenir compte de la baisse des flux de trésorerie disponibles, car il ne s’agit que d’un élément parmi d’autres. Si la croissance se poursuit, elle compensera ce déficit. »

L'action Microsoft a progressé de 1,8% après avoir enregistré, lors de la séance précédente,sa plus forte hausse journalière jamais observée pour une entreprise, tandis qu'Alphabet et Meta META.O ont chacune gagné plus de 2%.Parmi les valeurs du secteur des semi-conducteurs , Nvidia NVDA.O a grimpé de 1,3% et Micron MU.O a progressé de 1,6%.

À 9h47 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average

.DJI progressait de 82,26 points, soit 0,16%, à 52.290,32, le S&P 500 .SPX gagnait 10,05 points, soit 0,12%, à 7.446,54 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 86,20 points, soit 0,34%, à 25.208,37.

Le secteur des biens de consommation discrétionnaire de l’indice S&P 500 .SPLRCD a mené la hausse, avec une progression de 5,2%, soutenu par la forte progression d’Amazon.

UN MOIS DIFFICILE POUR LES ACTIONS

Les trois principaux indices de Wall Street sont en passe d’enregistrer des hausses hebdomadaires, soutenus par le fort rebond observé en fin de semaine. Toutefois, le S&P 500 et le Nasdaq s’orientaient vers des baisses mensuelles, reflétant la forte vague de ventes dont ont fait l’objet les titres liés à l’IA tout au long du mois de juillet.

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a progressé de 1,8% vendredi, maisil affichait tout de même une baisse de plus de16,7% en juillet, ce qui constituerait sa plus forte chute mensuelle depuisjuin 2022. Les investisseurs se sont plutôt tournés vers d’autres secteurs, l’indice S&P 500 à pondération égale .EWGSPC étant en passe d’enregistrer son quatrième mois consécutif de hausse.

« Ce repli de la dynamique a été considérable et les positions ont été largement ajustées », a déclaré Laurent Clavel, responsable mondial des stratégies multi-actifs chez AXA Investment Managers, BNP Paribas Asset Management.

« À l’approche du mois d’août, nous revenons plutôt lentement sur le marché. Nous profitons de cette baisse pour acheter et nous nous positionnons à nouveau sur le thème de l’IA », a ajouté Clavel. La semaine a également été marquée par des incertitudes concernant les taux d’intérêt après que la Réserve fédérale a maintenu son taux directeur inchangé . Les commentaires du président Kevin Warsh et un rapport sur l’inflation globalement favorable publié jeudiont conduit les investisseurs à tabler sur une probabilité de 35% que les taux restent inchangés en septembre— contre environ18% la semaine dernière, selon l’outil FedWatch du CME.

Le fabricant de puces Monolithic Power Systems MPWR.O a progressé de 11,1% après avoir annoncé un chiffre d’affaires prévisionnel pour le troisième trimestre supérieur aux estimations . Le registraire de noms de domaine GoDaddy

GDDY.N a chuté de24,4% après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,18 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,16 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré trois nouveaux plus hauts sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 29 nouveaux plus hauts et 30 nouveaux plus bas.