Le Nasdaq et le S&P 500 terminent en hausse grâce à Alphabet, Apple et aux espoirs de baisse des taux d'intérêt ; le Dow Jones s'effondre

Traduction automatisée par Reuters

Alphabet progresse après une décision de justice sur le navigateur Chrome

Macy's s'envole après le relèvement de ses prévisions annuelles

Les investisseurs digèrent les commentaires des responsables de la Fed sur les réductions de taux

par Caroline Valetkevitch

LeNasdaq et le S&P 500 ont terminé en hausse mercredi, Alphabet ayant bondi après la décision d'un juge américain de ne pas scinder la société mère de Google et les investisseurs s'étant montrés optimistes quant à la réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale ce mois-ci.

Le Dow Jones a terminé en baisse.

Les actions d'Alphabet GOOGL.O ont augmenté après la décision rendue mardi en fin de journée , qui permet à Google de conserver le contrôle de son navigateur Chrome et de son système d'exploitation mobile Android, tout en interdisant certains contrats d'exclusivité avec les fabricants d'appareils et les développeurs de navigateurs. Les actions d'Apple AAPL.O ont également progressé, car la décision préserve les paiements lucratifs versés par Google au fabricant de l'iPhone.

Deux responsables de la Fed ont déclaré que les inquiétudes sur le marché du travail continuaient d'alimenter leur conviction que des baisses de taux étaient à prévoir. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré qu'il pensait que la banque centrale devrait réduire ses taux lors de sa prochaine réunion. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a réitéré son opinion selon laquelle une réduction des taux est à l'ordre du jour, bien qu'il n'ait pas précisé dans quel délai elle pourrait avoir lieu. La Fed se réunit dans le courant du mois.

"Google et Apple ont reçu une bouée de sauvetage ... . Ils ont gagné le concours", a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l'Oklahoma. "Les tribunaux n'ont fait que consolider leur réputation

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 31,41 points, soit 0,49%, pour terminer à 6 446,95 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 216,42 points, soit 1,02%, pour atteindre 21 496,05. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 33,64 points, soit 0,07%, à 45 262,17.

Septembre est historiquement un mois faible pour le marché boursier, mais Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York, a déclaré qu'il ne pensait pas que le mois serait "aussi éprouvant qu'il l'est habituellement en raison du fait que l'on s'attend à ce que la Fed abaisse ses taux"

Plus tôt, un rapport du département du travail a montré que les ouvertures d'emplois aux États-Unis ont chuté plus que prévu en juillet et que l'embauche était modérée, ce qui est cohérent avec l'assouplissement des conditions du marché de l'emploi.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les traders évaluent maintenant à 95,6 % la probabilité d'une baisse des taux en septembre, contre près de 92 % avant les données.

Les investisseurs attendaient avec impatience le rapport mensuel sur l'emploi de vendredi.

Les actions de Macy's M.N ont augmenté après que la société ait relevé ses prévisions annuelles. En revanche, les actions du distributeur discount Dollar Tree

DLTR.O ont chuté.