Le Nasdaq et le S&P 500 reculent tandis que le Dow Jones atteint un nouveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours en fonction des échanges de l'après-midi aux États-Unis)

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,78 %, le S&P en baisse de 0,34 %, le Nasdaq en baisse de 0,58 %

* SpaceX dépasse la capitalisation boursière d'Amazon

* Les investisseurs attendent la première réunion de la Fed sous la présidence de Warsh

* Le secteur financier en tête des hausses du S&P, la technologie est le plus grand retardataire

par Sinéad Carew et Sruthi Shankar

Le Nasdaq Composite et le S&P 500 ont reculé mardi sous la pression des valeurs technologiques, tandis que le Dow Jones Industrial Average a atteint un niveau record et que SpaceX a dépassé la capitalisation boursière d’Amazon pour devenir la cinquième entreprise américaine la plus valorisée.

Après avoir fortement rebondi lundi grâce à l’optimisme suscité par un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran, les investisseurs du S&P 500 et du Nasdaq ont marqué une pause, alors même que les cours du pétrole chutaient à leur plus bas niveau depuis début mars. Les actions de SpaceX SPCX.O ont grimpé de plus de 10 %, aidant ainsi l’entreprise spécialisée dans l’IA et les fusées à dépasser la capitalisation boursière d’Amazon AMZN.O et à dépasser brièvement celle de Microsoft MSFT.O , alors que sa progression fulgurante se poursuivait après son introduction en bourse.

Si la baisse des cours du pétrole a apporté un certain soutien aux actions, Mark Luschini, stratège en chef des investissements chez Janney Montgomery Scott à Philadelphie, a déclaré qu’il était trop difficile de capitaliser sur les gains importants enregistrés dans le secteur technologique, qui pèse lourd dans l’indice. M. Luschini a ajouté que les investisseurs se montraient prudents à la veille de l’annonce de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, prévue mercredi après-midi.

« Le marché a connu une forte fluctuation hier », a déclaré M. Luschini, faisant allusion à la hausse de 1,65 % du S&P 500 lundi et à celle de plus de 3 % du Nasdaq. « Nous sommes simplement en train d'assimiler une partie de ces gains, et le climat en prévision de la réunion de la Fed est toujours un peu hésitant. » À 14 h 17 (heure de l’Est) (18 h 17 GMT), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 403,66 points, soit 0,78 %, à 52 074,69, après avoir atteint lundi un record de clôture . Le S&P 500 .SPX a perdu 25,97 points, soit 0,34 %, à 7 528,32 et le Nasdaq .IXIC a cédé 155,22 points, soit 0,58 %, à 26 528,72.

LE SECTEUR TECHNOLOGIQUE À LA BAISSE, LES VALEURS FINANCIÈRES EN HAUSSE

Les investisseurs se sont tournés vers les secteurs sensibles à la conjoncture économique et ont vendu les valeurs technologiques surévaluées. Parmi les 11 principaux secteurs de l’indice S&P 500, celui de la technologie .SPLRCT a été le plus à la traîne, avec une baisse de 1,7 %, tandis que le secteur financier .SPSY a enregistré la plus forte hausse, avec une progression de 1,4 %, suivi par le secteur industriel, en hausse de 1,2 %.

L'action de JPMorgan Chase JPM.N a grimpé de 3,4 %, tandis que celle de Wells Fargo WFC.N a progressé de 1,8 % et celle de Bank of America BAC.N de 1,6 %. Les contrats à terme sur le pétrole américain CLc1 ont chuté de plus de 6 % après la divulgation mardi des détails de l’accord provisoire entre les États-Unis et l’Iran . Le président américain Donald Trump a déclaré que cet accord empêcherait Téhéran de se doter de l’arme nucléaire, tandis qu’un responsable américain a indiqué qu’il autorisait l’Iran à vendre du pétrole dès sa signature.

Cet accord devrait prolonger de 60 jours supplémentaires le fragile cessez-le-feu annoncé en avril et rouvrir le détroit d’Ormuz, que l’Iran bloque de fait depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l’Iran en février. Cette guerre avait fait grimper les cours du pétrole et attisé les craintes d’une inflation tenace. Les investisseurs s’attendent largement à ce que la Fed maintienne mercredi ses taux d’intérêt dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %, même s’ils suivront de près les commentaires du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, , sur l’inflation, le chômage et les perspectives économiques.

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les opérateurs s’attendent à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés pendant la majeure partie de l’année, tout en estimant à environ 42 % la probabilité d’une hausse de 25 points de base en décembre.

L'action Olin OLN.N a chuté de 6,4 % après l'annonce par le fabricant de produits chimiques de son intention d'acquérir Huntsman HUN.N dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à 2,43 milliards de dollars. L'action Huntsman a plongé de 16,7 %, l'offre s'inscrivant en décote par rapport au cours récent du titre.

Yum Brands YUM.N a progressé de 1,9 % après que la chaîne de restauration rapide a annoncé qu’elle vendrait sa chaîne Pizza Hut pour 2,7 milliards de dollars, alors qu’elle est confrontée à une concurrence acharnée et à la prudence des consommateurs en matière de dépenses.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,21 fois plus nombreux que ceux en baisse, avec 280 nouveaux plus hauts et 69 nouveaux plus bas. Sur le Nasdaq, 2 143 titres ont progressé et 2 610 ont reculé, les titres en baisse étant 1,22 fois plus nombreux que ceux en hausse. Le S&P 500 a enregistré 22 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et trois nouveaux plus-bas.

L'indice Nasdaq Composite a enregistré 73 nouveaux plus hauts et 102 nouveaux plus bas.