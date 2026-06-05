Le Nasdaq et le S&P 500 devraient ouvrir en baisse après la publication d'un rapport solide sur l'emploi ; le secteur des semi-conducteurs est en recul

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contracts à terme: le Dow Jones en hausse de 0,13 %, le S&P en baisse de 0,54 %, le Nasdaq en baisse de 1,18 %

* Les semi-conducteurs reculent après une forte remontée

* Les créations d'emplois aux États-Unis ont dépassé les prévisions en mai

* S&P Global ne modifiera pas les critères d'éligibilité à l'indice pour les introductions en bourse des méga-capitalisations

(Ajout d'un commentaire, mise à jour des cours) par Medha Singh et Twesha Dikshit

Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtaient à reculer à l'ouverture des marchés vendredi, les fabricants de puces ayant perdu de leur élan après une forte remontée, tandis qu'un rapport mensuel sur l'emploi meilleur que prévu a renforcé les anticipations d'une politique monétaire restrictive.

L' s de l'emploi non agricole a augmenté de 172 000 postes en mai, après une hausse de 115 000 en avril. Ces chiffres sont également bien supérieurs aux 85 000 prévus par une enquête Reuters auprès d'économistes.

Les marchés monétaires estiment désormais à 98 % la probabilité que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'intérêt de 25 points de base avant la fin de l'année, contre près de 60 % avant la publication de ces données.

Ces données sont publiées avant la première réunion de politique monétaire du nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, prévue plus tard ce mois-ci, alors qu'il prend les rênes d'une économie aux prises avec une inflation élevée, en partie exacerbée par le conflit au Moyen-Orient.

« On ne parle pas d'un marché du travail qui se porte à merveille, mais on n'est pas non plus face à un marché du travail en train de s'effondrer complètement », a déclaré Mark Malek, directeur des investissements chez Siebert Financial.

« Il est sain pour le marché de reculer un peu et de ralentir. »

Nvidia NVDA.O , la plus grande entreprise en termes de capitalisation boursière, a reculé de 1,5 %, tandis qu’Intel

INTC.O , Micron MU.O , AMD AMD.O et Broadcom AVGO.O ont chuté de 1,2 % à 4 % lors des échanges avant l’ouverture.

Les gains enregistrés par les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont joué un rôle déterminant dans la remontée de Wall Street, qui est passée de ses plus bas niveaux de mars à des records historiques. Un cessez-le-feu temporaire au Moyen-Orient et une forte croissance des bénéfices ont également soutenu cette progression.

À 8 h 45 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 69 points, soit 0,13 %, tandis que les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 EScv1 perdaient 40,75 points, soit 0,54 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 360,75 points, soit 1,18 %.

Si ces baisses se confirment jusqu'à la fin de la séance, le S&P 500 .SPX enregistrerait sa première baisse hebdomadaire depuis avril. Le Nasdaq, à forte composante technologique, s'apprêtait également à terminer la semaine en légère baisse, tandis que le Dow Jones, pondéré en fonction des cours, était en passe de progresser pour la troisième semaine consécutive.

Jeudi, le Hezbollah a rejeté une proposition de nouveau cessez-le-feu au Liban, tandis qu’Israël a déclaré qu’il maintiendrait ses troupes sur place, portant un coup dur aux efforts du président américain Donald Trump pour mettre fin aux combats et faire avancer les négociations avec Téhéran.

Citi a déclaré qu'elle réduisait son exposition aux actions après une forte hausse. Elle avait adopté une position optimiste lorsque le cessez-le-feu au Moyen-Orient s'était installé en avril. Elle a mis en garde contre la hausse de l'inflation et les risques de positionnement, tout en conservant une vision constructive à long terme sur les actions américaines, soutenues par des bénéfices générés par l'IA.

Parmi les principaux moteurs du marché vendredi, Lululemon Athletica LULU.O a chuté de près de 11 % après que le fabricant de vêtements de sport a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels et annoncé des résultats pour le deuxième trimestre bien inférieurs aux estimations de Wall Street.

Cooper Companies COO.O a progressé de 8,4 % après que le fabricant de lentilles de contact ait dépassé les estimations pour ses résultats du deuxième trimestre.

S&P Global a déclaré qu'il ne modifierait pas les critères d'éligibilité de ses principaux indices, ce qui exclut de fait une entrée rapide de SpaceX, la société d'Elon Musk, dans l'indice de référence S&P 500 après son introduction en bourse, qui serait la plus importante au monde.

Par ailleurs, S&P Dow Jones Indices annoncera les résultats de son rééquilibrage après la clôture des marchés. Le fabricant de puces Marvell Technology MRVL.O , dont la valorisation dépasse désormais les 270 milliards de dollars, figure parmi les candidats à l'intégration dans l'indice de référence.