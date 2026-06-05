 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Intelligence artificielle : Washington appelle l'Europe à choisir le camp des États-Unis dans leur "guerre de l'IA" contre la Chine
information fournie par Boursorama avec Media Services 05/06/2026 à 15:35

"Il est important, pour la civilisation occidentale, que les États-Unis l'emportent" "dans la guerre de l'IA contre la Chine", a estimé l'ambassadeur américain auprès de l'UE.

Andrew Puzder à Bruxelles, en Belgique, le 9 avril 2026. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Andrew Puzder à Bruxelles, en Belgique, le 9 avril 2026. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

L'ambassadeur américain auprès de l'UE, Andrew Puzder, a déploré vendredi les efforts de l'Union européenne pour réduire sa dépendance technologique aux géants américains du numérique, l'appelant à choisir le bon camp dans "la guerre de l'IA avec la Chine".

"Je m'inquiète lorsque l'Europe cherche à se découpler des États-Unis sur ces questions technologiques", a souligné le diplomate, interrogé sur les propositions de Bruxelles visant à réserver à des prestataires européens certains contrats de services numériques , au nom de la "souveraineté technologique".

"Je pense que nous sommes dans une guerre de l'IA avec la Chine, et il est important, pour la civilisation occidentale, que les États-Unis l'emportent", a-t-il plaidé durant une conférence à Bruxelles.

Rester "partenaires"

L'Europe doit choisir "entre une démocratie de libre marché et des mercantilistes totalitaires, communistes, utilisant la coercition économique" , a-t-il argué.

"C'est important que l'Europe et les États-Unis restent partenaires", a ajouté l'ambassadeur, soulignant que si l'Amérique venait à "perdre ce combat", la Chine en sortirait renforcée, au détriment des Européens.

Selon des propositions présentées mercredi par Bruxelles, les pays de l'UE devront exiger des fournisseurs d'IA et de services informatiques à distance (Cloud), pour les contrats publics, des garanties en matière de souveraineté.

Si ces exigences sont mises en œuvre, les contrats dans les activités les plus sensibles (comme la sécurité et la défense) devraient être réservés à des groupes européens, au détriment surtout de prestataires américains (comme Google, Amazon et Microsoft), qui dominent actuellement le marché des services numériques en Europe.

IA: Intelligence artificielle

13 commentaires

  • 16:36

    Il sent sa fin arriver, comme le boucher du kkre mlin.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / DAMIEN MEYER )
    Italie: le PIB finalement attendu à +0,7% en 2026 et 2027
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.06.2026 16:54 

    L'Italie devrait voir son produit intérieur brut (PIB) augmenter de 0,7% tant en 2026 qu'en 2027, au lieu de 0,6% prévu auparavant, selon les dernières prévisions de l'Institut national des statistiques (Istat) publiées vendredi. Cette progression sera "entièrement ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )
    Le marché du travail américain se tient bien, à l'inverse des prix
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.06.2026 16:53 

    Les États-Unis connaissent plusieurs mois d'affilée de solides créations d'emplois et un taux de chômage modeste, confirmés vendredi par les données officielles qui enchantent la Maison-Blanche. En mai, 172.000 créations nettes d'emplois ont été enregistrées, surprenant ... Lire la suite

  • ( AFP / ANDREJ IVANOV )
    Canada : hausse surprenante des embauches, le taux de chômage de mai en baisse
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.06.2026 16:52 

    Le taux de chômage au Canada a baissé à 6,6% en mai grâce à une hausse inattendue des embauches dans plusieurs secteurs, contrastant avec le nombre élevé de pertes d'emplois depuis le début de l'année, selon des données officielles publiées vendredi. L'économie ... Lire la suite

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    S&P ne changera pas ses règles pour intégrer plus tôt SpaceX à son indice phare S&P 500
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.06.2026 16:52 

    S&P a écarté un changement de ses règles qui aurait notamment permis à SpaceX, dont l'entrée en Bourse est imminente, d'intégrer plus rapidement son indice phare, le S&P 500. S&P Dow Jones Indices, société commune entre S&P Global et le groupe boursier

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank