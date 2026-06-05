Intelligence artificielle : Washington appelle l'Europe à choisir le camp des États-Unis dans leur "guerre de l'IA" contre la Chine

"Il est important, pour la civilisation occidentale, que les États-Unis l'emportent" "dans la guerre de l'IA contre la Chine", a estimé l'ambassadeur américain auprès de l'UE.

Andrew Puzder à Bruxelles, en Belgique, le 9 avril 2026. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

L'ambassadeur américain auprès de l'UE, Andrew Puzder, a déploré vendredi les efforts de l'Union européenne pour réduire sa dépendance technologique aux géants américains du numérique, l'appelant à choisir le bon camp dans "la guerre de l'IA avec la Chine".

"Je m'inquiète lorsque l'Europe cherche à se découpler des États-Unis sur ces questions technologiques", a souligné le diplomate, interrogé sur les propositions de Bruxelles visant à réserver à des prestataires européens certains contrats de services numériques , au nom de la "souveraineté technologique".

"Je pense que nous sommes dans une guerre de l'IA avec la Chine, et il est important, pour la civilisation occidentale, que les États-Unis l'emportent", a-t-il plaidé durant une conférence à Bruxelles.

Rester "partenaires"

L'Europe doit choisir "entre une démocratie de libre marché et des mercantilistes totalitaires, communistes, utilisant la coercition économique" , a-t-il argué.

"C'est important que l'Europe et les États-Unis restent partenaires", a ajouté l'ambassadeur, soulignant que si l'Amérique venait à "perdre ce combat", la Chine en sortirait renforcée, au détriment des Européens.

Selon des propositions présentées mercredi par Bruxelles, les pays de l'UE devront exiger des fournisseurs d'IA et de services informatiques à distance (Cloud), pour les contrats publics, des garanties en matière de souveraineté.

Si ces exigences sont mises en œuvre, les contrats dans les activités les plus sensibles (comme la sécurité et la défense) devraient être réservés à des groupes européens, au détriment surtout de prestataires américains (comme Google, Amazon et Microsoft), qui dominent actuellement le marché des services numériques en Europe.