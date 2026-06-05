Crypto: Un choc de sentiment, pas une rupture structurelle

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Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré US$5,8 milliards de rachats cumulés au cours des trois dernières semaines et de la semaine en cours.¹ Ce mouvement figure parmi les plus importants depuis plus d'un an, mais il convient de le relativiser: malgré ces sorties, la classe d'actifs demeure proche de l'équilibre sur l'année.

Deux forces sont à l'origine de cette correction. La première est géopolitique. Le conflit avec l'Iran s'avère plus difficile à résoudre que les marchés ne l'espéraient, et cette incertitude se répercute directement sur les anticipations de taux. Il y a deux mois, les marchés tablaient sur une à deux baisses de taux cette année. Aujourd'hui, la courbe implique environ 40 points de base de hausse.¹ C'est ce repricing qui pèse le plus sur le Bitcoin en ce moment.

La seconde force est l'intelligence artificielle. Les flux vers les thèmes IA restent vigoureux, drainant des liquidités qui auraient pu alimenter d'autres classes d'actifs, dont les cryptomonnaies. Le même phénomène est visible sur les valeurs technologiques américaines, pénalisées par les craintes d'une disruption des dépenses IT d'entreprise.

Le bitcoin: éprouvé, mais pas brisé

La semaine en cours devrait marquer les sorties hebdomadaires les plus importantes depuis plus d'un an.¹ Le sentiment est clairement affecté, mais rien ne remet en cause la trajectoire à long terme du Bitcoin. Aux alentours de 60 000 dollars, l'actif ne devrait pas inscrire de nouveaux plus bas cycliques.¹ Un véritable rebond ne sera toutefois envisageable qu'après la résolution de la situation iranienne et un retournement des anticipations de taux.

Le cas Strategy

Les cessions récentes de l'entreprise Strategy (auparavant MicroStrategy) fondée par Michael Saylor ont été symboliquement négatives pour le sentiment, mais pas d'un point de vue systémique. Dans le pire des cas, ses avoirs représentent environ 1% du Bitcoin en circulation.2 La vente semble destinée à couvrir des obligations de dividendes, et n'est pas la première: il avait déjà cédé des positions en décembre 2022 à des fins fiscales.¹

La tokenisation comme prochain thème structurel

Si l'IA constitue le thème dominant aujourd'hui, la tokenisation s'impose progressivement comme le suivant. La capitalisation des stablecoins est passée de 300 milliards à 360 milliards de dollars en six mois.3 Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain, a publiquement évoqué un potentiel de 2 000 milliards de dollars d'ici 2028. Si le CLARITY Act est promulgué autour du 4 juillet, comme l'envisagent les scénarios optimistes, l'adoption devrait s'accélérer à mesure que les banques et institutions financières développent leurs propres initiatives.¹

La semaine à venir

Deux réunions de banques centrales sont au programme: la BCE jeudi prochain et la Fed la semaine suivante, première réunion sous la présidence de Kevin Warsh. Warsh a indiqué qu'il fournirait moins d'orientation que son prédécesseur, laissant aux marchés davantage de travail d'interprétation. Le département Recherche CoinShares publiera un commentaire après la réunion de la Fed et ses implications pour les actifs numériques.

Sources

¹ CoinShares Research, 05 JuIn 2026

2 BitcoinTreasuries.net

3 Token Terminal, 05 Juin 2026

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.