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Le Nasdaq devrait ouvrir en baisse, l'offensive de DeepSeek sur le marché des puces IA ayant ébranlé les marchés
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 14:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Évolution mitigée des contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,29%, le S&P 500 en baisse de 0,11%, le Nasdaq en baisse de 0,82%

* SpaceX en légère hausse avant son entrée dans l'indice Nasdaq-100

* Fiserv bondit après l'annonce de négociations avec des banques américaines concernant la vente de son réseau de cartes de débit

(Le point avant l'ouverture des marchés) par Shashwat Chauhan et Avinash P

Le Nasdaq s'apprêtait à ouvrir en baisse mardi dans un contexte de recul des valeurs du secteur des semi-conducteurs, les investisseurs s'interrogeant sur la pérennité de la reprise tirée par l'IA malgré les bons résultats de Samsung, tandis qu'une information selon laquelle la société chinoise DeepSeek serait en train de développer sa propre puce d'IA a également pesé sur le moral des investisseurs.

Nvidia NVDA.O a reculé de 1,5% en pré-ouverture après que Reuters a rapporté que la start-up chinoise développait sa propre puce d’IA, une initiative qui pourrait réduire sa dépendance vis-à-vis des puces de Nvidia et de Huawei.

Les fabricants de puces mémoire ont quant à eux tiré les cours vers le bas, avec Micron Technology MU.O en baisse de 4,7%, Western Digital WDC.O en recul de 6,3% et Sandisk

SNDK.O perdant 4,6%.

En Corée du Sud, l’action Samsung Electronics 005930.KS a chuté, bien que la société ait annoncé une multiplication par 19 de son résultat d’exploitation au deuxième trimestre et dépassé le total de ses bénéfices des trois dernières années.

"Les résultats de Samsung étaient en soi fondamentalement bons, mais il semble que cela ait eu un effet domino sur les marchés en général: dès que les investisseurs commencent à adopter une attitude négative envers Samsung, cette négativité se propage à l’ensemble des marchés", a déclaré Michael Field, stratège en chef des marchés boursiers chez Morningstar.

"C’est également le problème qui se pose à l’approche de la saison des résultats: nous risquons d’assister à une forte volatilité. Les marchés sont sur le fil du rasoir à l’approche de cette saison."

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont été parmi les grandes gagnantes de la tendance liée à l’IA depuis le début de l’année, portées par l’espoir d’une demande insatiable en matière d’IA, même si les craintes d’une surachat du secteur ainsi que les prises de bénéfices des investisseurs ont entraîné une certaine volatilité ces derniers temps.

D'autres titres liés aux semi-conducteurs, notamment Intel

INTC.O , ont reculé de 3,3%. Marvell Technology MRVL.O a également fléchi, perdant 4,5% dans un contexte de faiblesse généralisée du secteur.

Un nouveau test de l’appétit pour les valeurs du secteur des puces électroniques se profile en fin de semaine, lorsque le géant sud-coréen SK Hynix 000660.KS , dont l’introduction en bourse aux États-Unis est prévue, commencera à être coté sur le Nasdaq.

SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, devait faire son entrée dans l’indice Nasdaq-100 .NDX mardi, et une vague de courtiers a commencé à couvrir le titre à l’issue d’une période de silence imposée par le secteur. Son actionaffichait en dernier lieu une hausse de 0,4%.

À 8h31 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 156 points, soit 0,29%, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 perdaient 8,25 points, soit 0,11%, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 247 points, soit 0,82%.

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont fait figure d’exception, les valeurs du secteur des logiciels telles que Microsoft MSFT.O , Salesforce CRM.N et IBM IBM.N ayant progressé. L’indice des valeurs vedettes a franchi lundi pour la toute première fois la barre des 53 000 points.

L’indice a franchi pour la cinquième fois cette année le cap des 1 000 points, soutenu par la baisse des cours du pétrole dans un contexte d’apaisement des tensions au Moyen-Orient.

Les cours du pétrole ont toutefois augmenté mardi à la suite d’informations faisant état d’attaques contre des navires près du détroit d’Ormuz.

Fiserv FISV.O a grimpé de 5,5% après que les médias ont rapporté que la société de paiement avait mené des discussions avec des banques américaines, notamment JPMorgan

JPM.N et Bank of America BAC.N , en vue de céder son activité d’infrastructure de paiement gérant les transactions par carte de débit.

Rivian RIVN.O a chuté de 10,7% après que le constructeur de véhicules électriques a lancé une offre visant à vendre 75 millions d’actions, alors même qu’il prévoyait pour le deuxième trimestre un chiffre d’affaires supérieur aux estimations des analystes.

Par ailleurs, les observateurs de la Réserve fédérale américaine auront un nouvel aperçu de la manière dont le nouveau président, Kevin Warsh, dirige la banque centrale lorsque le compte-rendu de sa dernière réunion sera publié mercredi, la première de son mandat.

Selon les données compilées par LSEG, les traders tablent actuellement sur au moins une hausse des taux de 25 points de base cette année.

DeepSeek
Véhicules électriques

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
59,850 USD NYSE -0,08%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 925,15 Pts Index Ex -0,25%
FISERV INC
52,7100 USD NASDAQ +1,80%
IBM
306,140 USD NYSE +2,23%
INTEL
110,3900 USD NASDAQ -9,66%
JPMORGAN CHASE
339,150 USD NYSE +0,35%
MARVELL TECH
230,7000 USD NASDAQ -7,45%
MICRON TECHNOLOGY
938,3800 USD NASDAQ -4,71%
MICROSOFT
388,8400 USD NASDAQ +0,54%
NASDAQ 100 INDEX
29 173,02 Pts Index Ex -1,77%
NASDAQ Composite
25 818,69 Pts Index Ex -1,16%
NVIDIA
196,9300 USD NASDAQ +0,71%
RIVIAN AUTO RG-A
16,4900 USD NASDAQ -18,12%
S&P 500
7 503,85 Pts CBOE -0,45%
S&P 500 INDEX
7 503,85 Pts CBOE -0,45%
SALESFORCE
169,510 USD NYSE +2,34%
SAMSUNG ELECTRONICS
140,0000 USD OTCBB +114,69%
SANDISK
1 617,7000 USD NASDAQ -7,26%
SPACEX
149,4700 USD NASDAQ -6,83%
WESTERN DIGITAL
532,1000 USD NASDAQ -7,86%
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