Le Nasdaq devrait ouvrir en baisse après la forte hausse liée aux élections de mi-mandat, dans un contexte de recul des valeurs des semi-conducteurs et des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,61 %, le S&P 500 en hausse de 0,1 %, le Nasdaq en baisse de 0,78 %

* Qualcomm recule après avoir manqué les estimations de ventes de puces pour le quatrième trimestre

* AppLovin bondit après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre

* Le rapport sur l'emploi américain du mois d'octobre sera publié vendredi

(Le point avant l'ouverture des marchés)

par Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi

Le Nasdaq s'apprêtait à ouvrir en baisse jeudi, sous le poids des pertes enregistrées par les valeurs liées aux puces électroniques et aux centres de données, tandis que les marchés dans leur ensemble restaient stables après le rebond de la dernière séance, soutenu par la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat.

Qualcomm QCOM.O a chuté de 11,2 % en pré-ouverture après que le fabricant de puces a annoncé des résultats inférieurs aux estimations de Wall Street concernant les ventes de puces pour smartphones au quatrième trimestre, en raison d’une demande atone et d’une baisse des revenus liés à Apple AAPL.O .

Plus largement, les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont prolongé leurs pertes après la chute de mercredi , avec Nvidia NVDA.O en baisse de 1,5 %, Marvell Technology MRVL.O en recul de 4,5 % et Intel INTC.O en baisse de 2,3 %.

Les valeurs du secteur des puces électroniques, ainsi que celles des entreprises liées au développement des infrastructures d’IA , ont encore reculé à la suite de la victoire électorale des démocrates , notamment dans certains États clés abritant des centres de données, où l’opposition publique à l’expansion rapide de ce secteur ne cesse de croître.

"Le durcissement marginal des restrictions pesant sur les centres de données accroît le risque pesant sur l’offre future de "puissance de calcul", en particulier dans des États clés pour le déploiement de ces infrastructures, tels que le Texas, la Géorgie et l’Ohio", ont déclaré les analystes de BCA Research.

"Cela renforce la valeur des capacités existantes des hyperscalers, qui disposent d’une exposition mondiale et de ressources plus diversifiées, ce qui soutient leurs perspectives plus résilientes par rapport aux néoclouds."

Les opérateurs de centres de données IREN IREN.O , Hut 8

HUT.O et Applied Digital APLD.O ont chacun chuté de plus de 4 %. Les "néoclouds" CoreWeave CRWV.O et Nebius Group

NBIS.O ont chacun reculé de 3,9 %.

Les services publics et les fournisseurs d’équipements exposés à l’essor des centres de données, notamment GE Vernova

GEV.N et Constellation Energy CEG.O , ont également vu leurs cours baisser. Le fabricant de serveurs d’IA Dell DELL.N a chuté de 5,3 %.

La plupart des valeurs technologiques à forte capitalisation ont quant à elles consolidé leurs gains enregistrés lors de la dernière séance, le ralentissement du déploiement de l’IA étant perçu comme un facteur favorable.

Amazon.com AMZN.O a progressé de 2,2 %, tandis que Meta Platforms META.O et Alphabet GOOGL.O ont chacun gagné environ 1 %.

SpaceX SPCX.O , dirigée par Elon Musk, et Tesla TSLA.O ont chacune reculé de plus de 2 %, prolongeant ainsi leurs pertes. Musk a dépensé près d’un demi-milliard de dollars pour soutenir des candidats républicains, notamment dans le but de leur permettre de conserver le contrôle au Texas, l’État d’origine des deux entreprises.

À 8h24 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 327 points, soit 0,61 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 7,75 points, soit 0,1 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 222,25 points, soit 0,78 %.

L'indice S&P 500 .SPX a enregistré mercredi sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis trois mois, l'apaisement des incertitudes politiques ayant stimulé l'appétit pour le risque.

Certains analystes ont estimé qu’un gouvernement divisé à Washington pourrait entraîner une diminution des changements législatifs radicaux et même rendre plus difficile la conclusion d’accords sur les dépenses budgétaires, compte tenu de la détérioration de la situation budgétaire des États-Unis.

La forte baisse des cours du pétrole lors de la séance précédente avait également soutenu le moral des investisseurs. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 2,8 % jeudi, après avoir chuté de plus de 8 % mercredi.

Les cours du pétrole brut ont été au centre de l’attention cette année, les craintes de perturbations de l’approvisionnement liées au conflit au Moyen-Orient ayant entraîné de fortes fluctuations et attisé les inquiétudes inflationnistes.

Les banques centrales du monde entier ont reconnu que l’inflation restait élevée, la Réserve fédérale américaine ayant même relevé ses taux d’intérêt en septembre et les marchés anticipant une nouvelle hausse le mois prochain.

Au moins trois responsables de la Fed, dont le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, doivent s’exprimer tout au long de la journée, à la veille de la publication vendredi d’un rapport crucial sur l’emploi du mois d’octobre.

Parmi les autres titres, l’agence de notation de crédit Fair Isaac FICO.N a chuté de 10 % après avoir manqué les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre , tandis que Snap SNAP.N , propriétaire de Snapchat, a reculé de 10,2 % après avoir manqué les estimations de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre .

AppLovin APP.O a bondi de 21,6 % après que la plateforme marketing a dépassé les estimations de bénéfices du troisième trimestre .