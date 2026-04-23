Le Nasdaq dépasse les estimations de bénéfice de Wall Street, les fluctuations du marché alimentant la hausse des échanges

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(Mise à jour des actions au paragraphe 2 et ajout des commentaires du directeur général) par Pritam Biswas et Prakhar Srivastava

L'opérateur boursier Nasdaq NDAQ.O a battu les estimations de bénéfice du premier trimestre jeudi, bénéficiant de volumes d'échanges plus élevés alors que les investisseurs s'efforcent de rééquilibrer leurs portefeuilles dans un environnement macroéconomique incertain.

Les actions liées à l'intelligence artificielle ont suscité l'intérêt des investisseurs dès le début de l'année, mais les inquiétudes concernant une bulle potentielle dans le secteur ont entraîné les marchés dans la direction opposée, laissant la Bourse à forte composante technologique mitigée et poussant les volumes d'échange à la hausse.

Les effets de l'escalade au Moyen-Orient se sont également répercutés sur les marchés à la fin du trimestre, les fluctuations de prix obligeant les investisseurs à réorganiser leurs portefeuilles pour couvrir les pertes.

La volatilité des marchés profite aux Bourses, car elle fait augmenter les volumes de transactions, ce qui contribue directement au chiffre d'affaires des entreprises.

L'indice de référence S&P 500 a perdu 4,6 % au cours du trimestre.

Le chiffre d'affaires des services de marché du Nasdaq ‍ provenant des transactions a augmenté de 13 % pour atteindre 317 millions de dollars au cours du trimestre considéré, grâce à des volumes records d'actions au comptant et d'options sur actions aux États-Unis.

LA DIVERSIFICATION FAVORISE LES BÉNÉFICE

Nasdaq a élargi sa présence aux technologies financières et aux logiciels, créant ainsi des sources de revenus prévisibles et récurrentes, moins exposées aux fluctuations du marché.

Le chiffre d'affaires de l'unité de technologie financière de la société a augmenté de 20 %, grâce à la bonne performance des marchés financiers. Ses activités dans le domaine des indices ont fait un bond de 14 %.

Le bénéfice ajusté s'est élevé à 96 cents par action, dépassant les estimations de 93 cents, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de la société étaient en hausse de 1,5 % au début de la matinée. Elles ont baissé d'environ 11 % depuis le début de l'année, affichant des performances inférieures à celles de la plupart des grandes Bourses du pays.

La Bourse de produits dérivés CME Group CME.O a fait état d'une hausse de son bénéfice au premier trimestre mercredi, grâce également à une demande de couverture qui a augmenté les volumes quotidiens moyens dans ses six catégories d'actifs.

Intercontinental Exchange ICE.N , société mère du New York Stock Exchange, devrait publier ses résultats trimestriels la semaine prochaine.

LES INSCRIPTIONS SONT EN BONNE VOIE

Le nombre total de nouvelles inscriptions au Nasdaq a atteint 176 au premier trimestre, contre 170 un an plus tôt, ce qui a entraîné une hausse de 11,5 % du chiffre d'affaires des services de données et de cotation de la société.

Le marché des introductions en bourse est resté inégal au cours du trimestre, plusieurs entreprises ayant retardé leur inscription sur fond de volatilité accrue, décevant ainsi les attentes selon lesquelles 2026 marquerait une reprise plus large des introductions en bourse.

La directrice générale, Adena Friedman, a toutefois déclaré que l'engagement des émetteurs restait fort et que les sociétés dans le pipeline du Nasdaq se préparaient à entrer sur le marché.

"Nous constatons un environnement encourageant pour l'amélioration de l'activité d'introduction en bourse au début du deuxième trimestre", a-t-elle déclaré lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats.

Le Nasdaq a déjà assuré les introductions en bourse d'Arxis

ARXS.O et de Kailera Therapeutics KLRA.O au cours du deuxième trimestre se terminant en juin, qui ont permis de lever respectivement 1,13 milliard de dollars et 625 millions de dollars.