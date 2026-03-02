 Aller au contenu principal
Le Nasdaq demande l'approbation de la SEC pour les marchés d'options prédictives sur les principaux indices boursiers
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 16:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Nasdaq NDAQ.O a demandé l'approbation de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour lancer des options de marché prédictives sur un indice boursier majeur, selon un dépôt réglementaire.

L'opérateur boursier cherche à inscrire des options binaires sur son indice Nasdaq 100 et sur l'indice Nasdaq 100 micro, selon la proposition.

Le Nasdaq 100 suit 100 des plus grandes sociétés non financières cotées à la bourse du Nasdaq, dont Apple AAPL.O , Nvidia NVDA.O et Intel INTC.O . Le micro-indice est basé sur le 1/100e de la valeur totale du Nasdaq 100.

Valeurs associées

APPLE
262,6400 USD NASDAQ -0,58%
INTEL
44,8600 USD NASDAQ -1,60%
NASDAQ
87,9800 USD NASDAQ +0,46%
NASDAQ 100 INDEX
24 895,23 Pts Index Ex -0,26%
NVIDIA
180,8500 USD NASDAQ +2,07%
A lire aussi

  • De la fumée s'élève à Deir Seryan, dans le sud du Liban, après une frappe israélienne le 2 mars 2026 ( AFP / Rabih DAHER )
    Le Moyen-Orient s'embrase, du Golfe au Liban
    information fournie par AFP 02.03.2026 16:52 

    La guerre au Moyen-Orient s'aggrave lundi sur de multiples fronts avec de nouveaux raids aériens massifs américains et israéliens sur l'Iran, qui continue à viser les pays du Golfe et même le territoire de l'Union européenne à Chypre. Raffinerie saoudienne touchée ... Lire la suite

  • ( AFP / STR )
    USA: l'activité manufacturière a légèrement ralenti en février
    information fournie par Boursorama avec AFP 02.03.2026 16:38 

    L'activité manufacturière a flanché le mois dernier aux Etats-Unis mais reste au-dessus au-dessus des attentes, selon un baromètre régulier publié lundi. L'indice publié par la fédération professionnelle ISM, basé sur les réponses d'un panel d'entreprises, s'est ... Lire la suite

  • Un pétrolier au large de Dubai, le 1er mars 2026 ( AFP / Fadel SENNA )
    Frappes sur les infrastructures du Golfe, blocage d'Ormuz: choc mondial sur l'énergie
    information fournie par AFP 02.03.2026 16:26 

    Lundi noir sur les marchés de l'énergie: les prix du gaz et du pétrole s'envolent, portés par la guerre au Moyen-Orient et des premières frappes contre des infrastructures au Qatar et en Arabie saoudite, tandis que la paralysie du détroit d'Ormuz menace l'approvisionnement ... Lire la suite

  • Le parquet de la Bourse de New York, le 2 mars 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Guerre au Moyen-Orient: Wall Street évolue dans le rouge
    information fournie par AFP 02.03.2026 16:23 

    La Bourse de New York évoluait dans le rouge lundi face à la guerre au Moyen-Orient, les valeurs de la défense et de l'énergie tirant leur épingle du jeu tandis que celles de l'aérien et du tourisme sont plombées. Vers 15H10 GMT, le Dow Jones cédait 0,34%, l'indice ... Lire la suite

