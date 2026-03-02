Le Nasdaq demande l'approbation de la SEC pour les marchés d'options prédictives sur les principaux indices boursiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Nasdaq NDAQ.O a demandé l'approbation de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour lancer des options de marché prédictives sur un indice boursier majeur, selon un dépôt réglementaire.

L'opérateur boursier cherche à inscrire des options binaires sur son indice Nasdaq 100 et sur l'indice Nasdaq 100 micro, selon la proposition.

Le Nasdaq 100 suit 100 des plus grandes sociétés non financières cotées à la bourse du Nasdaq, dont Apple AAPL.O , Nvidia NVDA.O et Intel INTC.O . Le micro-indice est basé sur le 1/100e de la valeur totale du Nasdaq 100.