Le Nasdaq continue de sous-performer le Dow Jones

(AOF) - Les marchés américains ont terminé en ordre dispersé, le Nasdaq ne rebondissant toujours pas. Pourtant, les objectifs financiers présentés mardi par AMD ont convaincu les investisseurs. Son concurrent Nvidia a légèrement rebondi. Chevron a reculé après la présentation de ses objectifs à moyen terme. Les marchés sont toujours soutenus par les espoirs de fin prochaine du shutdown. L'indice Dow Jones a gagné 0,68% à 48 254,82 points tandis que le Nasdaq Composite a perdu 0,26% à 23406,46 points. Le rendement du 10 ans américain a cédé 4,6 points à 4,075% sur fond de chute du cours du pétrole.

AMD (+9%, à 258,89 dollars) a clôturé en tête de l'indice S&P500 au lendemain de sa journée investisseurs au cours de laquelle il a présenté des objectifs financiers ambitieux à moyen terme. "Un positionnement concurrentiel solide, des opportunités de gagner des parts de marché dans divers secteurs et l'impact grandissant de la croissance de la demande liée à l'intelligence artificielle ont été les thèmes principaux de cette journée," résume J.P. Morgan.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance n'est attendue.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AMD

A l'occasion de sa journée investisseurs, AMD a indiqué anticiper un bénéfice par action ajusté de plus de 20 dollars dans les 3 à 5 prochaines années, contre 3,31 dollars en 2024. Le fabricant de microprocesseurs anticipe par ailleurs une marge opérationnelle ajustée supérieure à 35% à cet horizon. Pour y parvenir, le groupe anticipe une croissance annuelle moyenne de plus de 35% de ses revenus. AMD bénéficiera du dynamisme de son activité de produits pour les centres de données, dont la progression annuelle devrait dépasser 60%.

Lucid Group

Lucid Group a dévoilé le prix de son émission d’obligations convertibles seniors à 7%, pour un montant total de 875 millions de dollars, arrivant à échéance en 2031. L’émission est destinée à des investisseurs qualifiés. L’opération, ainsi que la vente des obligations, devrait avoir lieu autour du 17 novembre, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Chevron

A l'occasion de sa journée des investisseurs, Chevron présente son plan quinquennal à l'horizon 2030. Le groupe pétrolier et gazier américain prévoit une croissance annuelle ajustée des flux de trésorerie disponibles supérieure à 10% à 70 dollars le baril de Brent. Il vise une réduction de la fourchette prévisionnelle des dépenses d'investissement à 18-21 milliards de dollars par an. Il anticipe une croissance annuelle du bénéfice par action supérieure à 10% à 70 dollars le baril de Brent.