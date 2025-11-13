 Aller au contenu principal
Le Nasdaq continue de sous-performer le Dow Jones
information fournie par AOF 13/11/2025 à 08:15

(AOF) - Les marchés américains ont terminé en ordre dispersé, le Nasdaq ne rebondissant toujours pas. Pourtant, les objectifs financiers présentés mardi par AMD ont convaincu les investisseurs. Son concurrent Nvidia a légèrement rebondi. Chevron a reculé après la présentation de ses objectifs à moyen terme. Les marchés sont toujours soutenus par les espoirs de fin prochaine du shutdown. L'indice Dow Jones a gagné 0,68% à 48 254,82 points tandis que le Nasdaq Composite a perdu 0,26% à 23406,46 points. Le rendement du 10 ans américain a cédé 4,6 points à 4,075% sur fond de chute du cours du pétrole.

AMD (+9%, à 258,89 dollars) a clôturé en tête de l'indice S&P500 au lendemain de sa journée investisseurs au cours de laquelle il a présenté des objectifs financiers ambitieux à moyen terme. "Un positionnement concurrentiel solide, des opportunités de gagner des parts de marché dans divers secteurs et l'impact grandissant de la croissance de la demande liée à l'intelligence artificielle ont été les thèmes principaux de cette journée," résume J.P. Morgan.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance n'est attendue.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AMD

A l'occasion de sa journée investisseurs, AMD a indiqué anticiper un bénéfice par action ajusté de plus de 20 dollars dans les 3 à 5 prochaines années, contre 3,31 dollars en 2024. Le fabricant de microprocesseurs anticipe par ailleurs une marge opérationnelle ajustée supérieure à 35% à cet horizon. Pour y parvenir, le groupe anticipe une croissance annuelle moyenne de plus de 35% de ses revenus. AMD bénéficiera du dynamisme de son activité de produits pour les centres de données, dont la progression annuelle devrait dépasser 60%.

Lucid Group

Lucid Group a dévoilé le prix de son émission d’obligations convertibles seniors à 7%, pour un montant total de 875 millions de dollars, arrivant à échéance en 2031. L’émission est destinée à des investisseurs qualifiés. L’opération, ainsi que la vente des obligations, devrait avoir lieu autour du 17 novembre, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Chevron

A l'occasion de sa journée des investisseurs, Chevron présente son plan quinquennal à l'horizon 2030. Le groupe pétrolier et gazier américain prévoit une croissance annuelle ajustée des flux de trésorerie disponibles supérieure à 10% à 70 dollars le baril de Brent. Il vise une réduction de la fourchette prévisionnelle des dépenses d'investissement à 18-21 milliards de dollars par an. Il anticipe une croissance annuelle du bénéfice par action supérieure à 10% à 70 dollars le baril de Brent.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

