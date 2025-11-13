Burberry renoue avec la croissance, affiche la première hausse trimestrielle des ventes en deux ans

Un logo Burberry affiché à l'extérieur de son magasin sur New Bond Street à Londres, Royaume-Uni

Burberry a annoncé jeudi une hausse de 2% de ses ventes comparables au deuxième trimestre, dépassant les attentes, alors que les mesures de redressement du détaillant de luxe britannique commencent à porter leurs fruits et que son activité en Chine est repartie à la hausse.

Ce retour à la croissance pourrait marquer un tournant pour le groupe centenaire depuis que son directeur général Joshua Schulman a recentré la marque sur ses produits emblématiques, tout en promouvant une vision accessible du style britannique.

Joshua Schulman a également réduit les effectifs du groupe de 20% afin de rationaliser les opérations et restaurer la rentabilité.

Les analystes tablaient sur une croissance de 1% de ses ventes comparables, selon un consensus fourni le groupe, après sept trimestres consécutifs de baisse.

Le groupe, fondé en 1856 et connu pour ses écharpes et gabardines aux motifs caractéristiques, a indiqué que les ventes comparables en Chine ont renoué avec la croissance pour la première fois depuis plus d’un an, progressant de 3% sur le trimestre.

"Nous commençons à voir les clients revenir vers la marque qu’ils aiment", a déclaré Joshua Schulman dans un communiqué.

Burberry a dégagé un bénéfice opérationnel ajusté de 19 millions de livres (25,5 millions de dollars) sur le semestre clos le 27 septembre, contre une perte de 41 millions un an plus tôt et au-dessus des prévisions de 12 millions.

Le titre Burberry a progressé de 28% depuis le début de l’année, les investisseurs saluant la refonte marketing et les réductions de coûts mises en œuvre par Joshua Schulman, tandis que le secteur du luxe dans son ensemble commence à montrer des signes de reprise.

(Rédigé par Yadarisa Shabong et Helen Reid, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)