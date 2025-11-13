Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* CARREFOUR CARR.PA - La famille Saadé, propriétaire de l'armateur CMA CGM, est devenue actionnaire de référence du groupe Carrefour avec une participation d’environ 4% du capital, a annoncé mercredi le distributeur dans un communiqué.

* SOLVAY SOLB.BR a annoncé mercredi un accord stratégique avec Permag, aux Etats-Unis, afin d'assurer un approvisionnement fiable en terres rares.

* ALSTOM ALSO.PA , BURBERRY BRBY.L , GENERALI GASI.MI et SIEMENS SIEGn.DE doivent publier leurs résultats trimestriels ce jeudi avant l'ouverture des marchés en Europe.

* UBISOFT UBIP.PA et EIFFAGE FOUG.PA publieront leurs comptes financiers trimestriels après la clôture de la Bourse de Paris.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3WJ25B

(Rédigé par Claude Chendjou)