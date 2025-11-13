 Aller au contenu principal
Nikkei 225
51 214,77
+0,30%
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 06:00

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* CARREFOUR CARR.PA - La famille Saadé, propriétaire de l'armateur CMA CGM, est devenue actionnaire de référence du groupe Carrefour avec une participation d’environ 4% du capital, a annoncé mercredi le distributeur dans un communiqué.

* SOLVAY SOLB.BR a annoncé mercredi un accord stratégique avec Permag, aux Etats-Unis, afin d'assurer un approvisionnement fiable en terres rares.

* ALSTOM ALSO.PA , BURBERRY BRBY.L , GENERALI GASI.MI et SIEMENS SIEGn.DE doivent publier leurs résultats trimestriels ce jeudi avant l'ouverture des marchés en Europe.

* UBISOFT UBIP.PA et EIFFAGE FOUG.PA publieront leurs comptes financiers trimestriels après la clôture de la Bourse de Paris.

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

ALSTOM
22,850 EUR Euronext Paris +2,93%
BURBERRY GROUP
1 255,750 GBX LSE +4,21%
CARREFOUR
13,250 EUR Euronext Paris +0,08%
EIFFAGE
110,900 EUR Euronext Paris +1,51%
GENERALI
33,830 EUR MIL +0,89%
SIEMENS
250,400 EUR XETRA +1,21%
SOLVAY
26,900 EUR Euronext Bruxelles 0,00%
UBISOFT
6,8340 EUR Euronext Paris +3,99%
