Le Nasdaq clôture en forte hausse ; la flambée du secteur des semi-conducteurs compense les inquiétudes liées à l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour sur l'évolution des cours à la clôture)

* Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage reculent dans un contexte de stabilité du marché du travail

* Micron bondit après l'annonce d'un plan d'investissement aux États-Unis

* Le ratio cours/bénéfice du S&P 500 recule à l'approche de la saison des résultats

* S&P 500 +0,81 %, Nasdaq +1,30 %, Dow +0,27 %

par Noel Randewich et Ragini Mathur

Le Nasdaq a clôturé en forte hausse jeudi, Micron Technology ayant alimenté un rebond des valeurs du secteur des semi-conducteurs qui a éclipsé les craintes que la reprise des attaques entre les États-Unis et l’Iran ne prolonge le conflit au Moyen-Orient et n’alimente l’inflation.

Téhéran a déclaré avoir frappé des cibles militaires américaines au Koweït, au Qatar et à Bahreïn, en réponse aux frappes américaines contre l’Iran mercredi. L’indice PHLX des puces électroniques .SOX a bondi de 3,06 %, enregistrant une deuxième séance consécutive de hausse. Le Dow Jones et le S&P 500 ont également clôturé en hausse.

Micron Technology MU.O a bondi de 4,5 % après que la société a dévoilé ses projets d’investir plus de 250 milliards de dollars aux États-Unis d’ici 2035, afin de tirer parti de la demande en puces mémoire destinée à alimenter l’essor de l’intelligence artificielle. Applied Materials AMAT.O a progressé de 3,2 % et Sandisk

SNDK.O a bondi de 7,6 %.

Les valeurs liées à l’IA ont connu une forte volatilité ces derniers temps, les investisseurs s’inquiétant de la pérennité d’un rebond qui a permis à Wall Street d’atteindre des niveaux records en 2026.

"Nous sommes toujours clairement dans un marché haussier lié à l’IA. Pendant un certain temps, il a commencé à s’étendre, mais cela dépendait du maintien des prix du pétrole et des taux d’intérêt à des niveaux stables; or, avec cette flambée de violence au Moyen-Orient, cela remet en question cette partie du marché haussier," a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d’investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky. Le titre de Meta Platforms META.O a progressé après que Reuters a rapporté que la société prévoyait de fabriquer des puces d’IA à partir de septembre. Le S&P 500 a progressé de 0,81 % pour clôturer la séance à 7.543,66 points. Le Nasdaq a gagné 1,30 % à 26.206,89 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,27 % à 52.487,41 points. Sept des onze indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, emmenés par celui des technologies de l'information .SPLRCT , en hausse de 1,65 %, suivi par celui des biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD , qui a gagné 1,46 %.

Après les hausses enregistrées jeudi, le S&P 500 affiche une progression d’environ 10 % depuis le début de l’année 2026 et reste en baisse de moins de 1 % par rapport à son plus haut historique atteint le 2 juin.

Alors que la saison des résultats trimestriels s'apprête à débuter, les analystes s'attendent en moyenne à ce que les bénéfices du S&P 500 progressent de 24 % en glissement annuel, les entreprises technologiques représentant une grande partie de cette hausse, selon LSEG I/B/E/S.

Le S&P 500 se négocie actuellement à environ 20 fois les bénéfices attendus, contre 21 il y a un mois. Le nombre d’Américains ayant déposé une demande d’allocations chômage a baissé la semaine dernière, ce qui suggère que le marché du travail est resté stable malgré un ralentissement de la croissance de l’emploi en juin. La Réserve fédérale a maintenu ses taux d’intérêt inchangés lors de sa réunion de juin, sous la houlette de son nouveau président Kevin Warsh, mais le procès-verbal publié mercredi a révélé que quelques membres du comité de politique monétaire avaient envisagé de relever les coûts d’emprunt avant de finalement convenir de les maintenir à leur niveau actuel.

Selon l’outil FedWatch du CME, les opérateurs anticipent une hausse probable des taux de 25 points de base d’ici la réunion de la Fed en décembre. Le titre PepsiCo PEP.O a chuté de 3,3 % bien que le géant des snacks et des sodas ait dépassé les estimations de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre. Le titre Costco Wholesale COST.O a chuté de 4,2 %, atteignant son plus bas niveau depuis six mois, après que le distributeur a annoncé un ralentissement de ses ventes comparables pour le mois de juin. Au sein du S&P 500 .AD.SPX , les titres en hausse ont été 1,5 fois plus nombreux que ceux en baisse.

Les volumes sur les places boursières américaines ont été relativement faibles, avec 14,7 milliards d’actions échangées, contre une moyenne de 22,9 milliards d’actions au cours des 20 séances précédentes.