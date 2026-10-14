Le Nasdaq clôture en forte baisse alors que les chiffres élevés de l'inflation ravivent les craintes d'une hausse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'inflation américaine progresse plus que prévu en septembre

* Bank of America recule après avoir annoncé un bénéfice en baisse au troisième trimestre

* L'indice des semi-conducteurs recule pour la sixième séance consécutive

(Mise à jour à la clôture des marchés)

par Noel Randewich

Des chiffres de l’inflation plus élevés que prévu ont entraîné une forte baisse du Nasdaq à la clôture mercredi, les craintes de nouvelles hausses des taux d’intérêt par la Réserve fédérale ayant malmené les actions d’Oracle, de CoreWeave et d’autres titres liés à l’IA, sensibles à la hausse des coûts d’emprunt.

Les anticipations croissantes d’une nouvelle hausse des taux par la Fed pour juguler l’inflation ont porté un coup dur à certains des titres ayant enregistré les plus fortes hausses du marché en 2026. Oracle ORCL.N , CoreWeave CRWV.O et Nebius

NBIS.O ont tous chuté.

Dell DELL.N et Hewlett Packard Enterprise HPE.N ont chuté après que Barclays a abaissé la note des fabricants de serveurs d’IA, les faisant passer de « surpondérés » à « neutres ».

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a reculé pour la sixième séance consécutive, sa plus longue série de baisses depuis mai 2025.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont accéléré en septembre, alors que le coût de l'essence a bondi et que les pressions sur les prix se sont étendues au-delà du secteur de l'énergie, selon les données du Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail.

Les opérateurs sur les taux d’intérêt tablent désormais sur une probabilité de 37 % que les responsables de la Fed relèvent les taux ce mois-ci, contre 22 % mardi, selon l’outil FedWatch du CME.

“Les investisseurs ne sont pas satisfaits de ce rapport, car il exerce une pression sur la Fed pour qu’elle relève ses taux afin de lutter contre l’inflation”, a déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments, à New York. “L’inflation reste l’ennemi public numéro un pour le marché et pour la Fed.”

Selon les données préliminaires, l’indice S&P 500 .SPX a perdu 83,96 points, soit 1,08 %, pour clôturer à 7.721,49 points, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC a perdu 502,90 points, soit 1,85 %, à 26.701,48. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 45,23 points, soit 0,09 %, à 51.624,87.

Après avoir atteint un niveau record la semaine dernière, le S&P 500 affiche toujours une hausse de plus de 12 % en 2026, cette progression étant principalement alimentée par les valeurs liées à l’intelligence artificielle. La valeur médiane des actions du S&P 500 a progressé de 4 % en 2026, et plus de 200 des composantes de l’indice sont en territoire négatif.

Bank of America BAC.N a reculé. Le bénéfice de l’établissement bancaire a chuté au troisième trimestre, celui-ci ayant provisionné 1,2 milliard de dollars pour couvrir des amendes réglementaires liées à des défaillances dans la détection de cas potentiels de blanchiment d’argent. Morgan Stanley MS.N a reculé, malgré une hausse de son bénéfice trimestriel .

L’indice S&P 500 Banks .SPXBK a chuté à son plus bas niveau depuis plus de quatre mois.

Avant la publication des chiffres de l’inflation, la vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, Michelle Bowman, a déclaré quela banque centrale avait le temps d’attendre et d’observer l’évolution des marchés et de l’économie après sa hausse des taux de septembre avant de décider de nouvelles mesures.

Bending Spoons BSP.O a rebondi après que Berkshire Hathaway BRKa.N a investi 330 millions de dollars supplémentaires dans la société propriétaire de Vimeo et d’AOL, un soutien de poids de la part de cet investisseur de premier plan dont les mouvements sont suivis de près par les traders.