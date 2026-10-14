Le Nasdaq clôture en forte baisse alors que les chiffres élevés de l'inflation ravivent les craintes d'une hausse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'inflation américaine progresse plus que prévu en septembre

* Bank of America recule après avoir annoncé un bénéfice en baisse au troisième trimestre

* L'indice des valeurs technologiques recule pour la sixième séance consécutive

* S&P 500: -1,11 %, Nasdaq: -1,88 %, Dow: -0,09 %

(Ajout d'informations sur la capitalisation boursière d'Apple, qui a clôturé pour la première fois au-dessus des 5 000 milliards de dollars, paragraphe 5)

par Noel Randewich

Des chiffres de l'inflation plus élevés que prévu ont entraîné une forte baisse du Nasdaq à la clôture mercredi, les craintes de nouvelles hausses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale ayant malmené les actions d'Oracle, de CoreWeave et d'autres titres liés à l'IA, sensibles à la hausse des coûts d'emprunt.

Les anticipations croissantes selon lesquelles la Fed devra procéder à de nouvelles hausses de taux pour maîtriser l’inflation ont porté un coup dur à certains des titres ayant enregistré les plus fortes hausses du marché en 2026. Oracle ORCL.N a perdu 8,8 %, tandis que les sociétés d’infrastructures d’IA CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O ont chuté respectivement de 15 % et 10 %.

Dell DELL.N et Hewlett Packard Enterprise HPE.N ont chuté respectivement de 11,4 % et 8,2 %, après que Barclays a abaissé la note des fabricants de serveurs d’IA, passant de “surpondérer” à “neutre”.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a reculé de 4,3 %, enregistrant ainsi une sixième séance consécutive de baisse, sa plus longue série de pertes depuis mai 2025.

Apple AAPL.O a progressé de 0,5 %, sa capitalisation boursière clôturant pour la première fois au-dessus des 5 000 milliards de dollars.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont accéléré en septembre, alors que le coût de l’essence a bondi et que les pressions sur les prix se sont étendues au-delà du secteur de l’énergie, selon les données du Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail.

Les opérateurs sur les taux d’intérêt tablent désormais sur une probabilité de 37 % que les responsables de la Fed relèvent les taux ce mois-ci, contre 22 % mardi, selon l’outil FedWatch du CME.

“Les investisseurs ne se réjouissent pas de ce rapport, car il exerce une pression sur la Fed pour qu’elle relève ses taux afin de lutter contre l’inflation”, a déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments, à New York. “L’inflation reste l’ennemi public numéro un pour le marché et pour la Fed.”

Le S&P 500 a reculé de 1,11 % pour clôturer la séance à 7.718,94 points, sa plus forte baisse journalière depuis le 29 juillet.

Le Nasdaq a reculé de 1,88 % à 26.692,87 points, sa plus forte baisse journalière depuis le 23 juillet. Le Dow Jones Industrial Average a reculé de 0,09 % à 51.621,48 points.

Huit des onze indices sectoriels du S&P 500 ont reculé, emmenés à la baisse par celui des technologies de l'information

.SPLRCT , en baisse de 2,6%, suivi par celui des services de communication .SPLRCL , qui a perdu 1,78%.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines a été relativement élevé, avec 18,0 milliards d’actions échangées, contre une moyenne de 17,6 milliards d’actions au cours des 20 séances précédentes.

Après avoir atteint un niveau record la semaine dernière, le S&P 500 affiche toujours une hausse de près de 13% en 2026, cette progression étant principalement alimentée par les titres liés à l’IA. La valeur médiane des actions du S&P 500 a progressé de 4% en 2026, et plus de 200 des composantes de l’indice sont en territoire négatif.

Bank of America BAC.N a chuté de 4,8%. Le bénéfice de l’établissement bancaire a reculé au troisième trimestre , celui-ci ayant provisionné 1,2 milliard de dollars pour couvrir des amendes réglementaires liées à des défaillances dans la détection de cas potentiels de blanchiment d’argent. Morgan Stanley MS.N a reculé de près de 3%, malgré une hausse de son bénéfice trimestriel .

L'indice S&P 500 Banks .SPXBK a reculé de 0,7%, enregistrant sa clôture la plus basse depuis juin.

Avant la publication des chiffres de l’inflation, la vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, Michelle Bowman, a déclaré que la banque centrale avait le temps d’attendre et d’observer l’évolution des marchés et de l’économie après sa hausse des taux de septembre avant de décider de nouvelles mesures.

Bending Spoons BSP.O a bondi de 41% après que Berkshire Hathaway BRKa.N a investi 330 millions de dollars supplémentaires dans la société propriétaire de Vimeo et d’AOL, un soutien de poids de la part de cet investisseur de premier plan dont les mouvements sont suivis de près par les traders.

Au sein de l’indice S&P 500 .AD.SPX , les titres en baisse ont été plus nombreux que ceux en hausse, dans un rapport de 1,1 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 15 nouveaux plus hauts et 11 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 27 nouveaux plus hauts et 521 nouveaux plus bas.