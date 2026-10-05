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Le Nasdaq clôture à un niveau record alors que les investisseurs se concentrent sur les résultats financiers
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 22:27

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour sur l'évolution des cours de clôture)

* PTC s'envole après l'offre d'achat de Schneider Electric

* Les traders estiment que la probabilité d'une hausse des taux en octobre a diminué

* S&P 500 +0,66 %, Nasdaq +1,05 %, Dow +0,18 %

par Noel Randewich

Le Nasdaq a clôturé lundi à un niveau record, porté par Nvidia et Microsoft, tandis que les investisseurs se concentraient sur la baisse des cours du pétrole et se tournaient vers la publication des résultats trimestriels.

C'était la deuxième journée consécutive de forte hausse pour le Nasdaq, après que les chiffres de l'emploi publiés vendredi, plus faibles que prévu, ont tempéré les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale lors de sa réunion de politique monétaire prévue ce mois-ci.

Le S&P 500 a progressé et s’est établi à environ 0,3 % en dessous de son plus haut historique atteint le 13 août.

Nvidia NVDA.O , géant de l’IA, a grimpé de 2,1 % et a également atteint un plus haut historique à la clôture, portant sa capitalisation boursière à 5 760 milliards de dollars.

Microsoft MSFT.O a progressé de 1,5 %, tandis que Meta Platforms META.O et Tesla TSLA.O ont chacun gagné environ 2 %.

Les cours du pétrole ont reculé après l’augmentation des exportations de brut en provenance du Moyen-Orient et l’engagement pris par les pays du G7 d’accroître l’offre.

« Avec un calendrier économique peu chargé et la publication des résultats prévue dans environ une semaine, les investisseurs cherchent désespérément le moindre signe positif auquel se raccrocher, et il est clair qu’ils se tournent vers la baisse des prix de l’énergie », a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth.

LES BANQUES DONNENT LE COUP D'ENVOI AUX RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE

La saison des résultats du troisième trimestre débute la semaine prochaine avec les publications des grandes banques américaines.

Selon les données de LSEG, les analystes tablent en moyenne sur une hausse des bénéfices de l'indice S&P 500 de plus de 30 % en glissement annuel, grâce en grande partie aux valeurs liées à l'intelligence artificielle.

Suite aux chiffres de l’emploi publiés vendredi, qui ont montré que la croissance de l’emploi aux États-Unis avait ralenti plus que prévu en septembre, les traders estiment à 24 % la probabilité d’une hausse des taux d’intérêt lors de la réunion de la Fed en octobre, contre 70 % il y a une semaine, selon l’outil FedWatch du CME.

Le titre PTC PTC.O a bondi de 33 % après que le groupe français Schneider Electric SCHN.PA a accepté d’acquérir , l’éditeur de logiciels, dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire d’un montant de 22,6 milliards de dollars.

Le S&P 500 a progressé de 0,66 % pour clôturer la séance à 7 773,95 points.

Le Nasdaq a gagné 1,05 % pour atteindre 27 477,31 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,18 % à 51 267,90 points.

Le précédent record de clôture du Nasdaq remontait au 22 septembre.

Dix des onze indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, emmenés par le secteur des matériaux .SPLRCM , en hausse de 1,22 %, suivi par celui des services de communication .SPLRCL , qui a gagné 1,14 %.

L'optimisme quant à la solidité des résultats des entreprises a permis aux actions américaines de surperformer leurs homologues mondiales au cours des six derniers mois, malgré la hausse des rendements des bons du Trésor et celle des cours du pétrole liée au conflit entre les États-Unis et l'Iran.

RXO RXO.N a bondi de plus de 22 % après que la société de logistique C.H. Robinson Worldwide CHRW.O a accepté d'acquérir , le courtier en transport, dans le cadre d'une transaction en actions et en espèces d'un montant de 5,8 milliards de dollars. C.H. Robinson CHRW.O a chuté de près de 11 %.

Cerebras Systems CBRS.O a progressé de 9 % après que Sam Altman, directeur général d’OpenAI, a déclaré sur les réseaux sociaux que le concepteur de puces était un « partenaire proche » et que les deux entreprises étaient « profondément engagées à repousser les limites de la vitesse ».

Au sein de l’indice S&P 500 .AD.SPX , les titres en hausse ont été 1,7 fois plus nombreux que ceux en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 13 nouveaux plus hauts et 20 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 57 nouveaux plus hauts et 243 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines a été relativement faible, avec 16,8 milliards d’actions échangées, contre une moyenne de 17,3 milliards d’actions au cours des 20 séances précédentes.

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NVIDIA
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PTC
192,2600 USD NASDAQ +33,49%
RXO
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S&P 500
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SCHNEIDER ELECTRIC
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