Le Nasdaq atteint un niveau record après la publication de chiffres de l'emploi moins bons, qui ont réduit les anticipations de hausse des taux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,60%, S&P +1,02%, Nasdaq +1,66%

* Nike recule après avoir mis en garde contre la faiblesse de la demande en Chine

* Moderna progresse après l'annonce de son intégration dans l'indice Nasdaq-100

(Mises à jour après l'ouverture des marchés)

par Johann M Cherian et Tharuniyaa Lakshmi

Les actions américaines ont progressé vendredi, propulsant le Nasdaq Composite à un niveau record, après que des chiffres de l'emploi plus faibles que prévu ont réduit les probabilités d'une hausse des taux à court terme, entraînant une baisse des rendements des bons du Trésor, tandis que la baisse des cours du pétrole a renforcé l'appétit pour le risque.

Les valeurs des semi-conducteurs et les méga-capitalisations ont mené la hausse. Nvidia NVDA.O a atteint un record intrajournalier, en hausse de 2,5%, tandis que l’indice des puces électroniques de Philadelphie .SOX s’est raffermi de 3,1%. Parmi les autres poids lourds, SpaceX SPCX.O , dirigée par Musk, a progressé de 5,5%, Tesla TSLA.O a gagné 4,1%, tandis qu’Oracle ORCL.N a progressé de 3%.

Les emplois non agricoles ont augmenté de 29 000 le mois dernier et les chiffres des deux mois précédents ont été fortement révisés à la baisse, selon le rapport sur l’emploi très suivi du ministère du Travail publié vendredi. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 90 000 emplois.

“Ces chiffres de l’emploi inférieurs aux prévisions, révision comprise, constituent, aussi étrange que cela puisse paraître, une bonne nouvelle pour les actions. Le marché obligataire jouant de fait le rôle de la Fed ces derniers temps, il fallait sacrifier un indicateur phare, et le rapport de ce matin a atteint cet objectif”, a déclaré Todd Schoenberger, directeur des investissements chez CrossCheck Management.

Une série de données montrant une activité économique résiliente et une hausse des prix plus lente que prévu , ainsi que les commentaires d’au moins deux hauts responsables s’opposant à une nouvelle hausse des taux, ont conduit les investisseurs à parier de plus en plus sur le fait que la banque centrale maintiendra ses taux inchangés ce mois-ci.

Les opérateurs estiment désormais à 20% la probabilité que la Réserve fédérale relève ses taux de 25 points de base en octobre, contre 26% avant la publication du rapport.

Le rendement des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR , étroitement lié aux anticipations de taux d’intérêt, a reculé pour la deuxième journée consécutive.

Renforçant ce sentiment positif, les cours du Brent

LCOc1 ont glissé sous la barre des 100 dollars le baril après l’annonce selon laquelle l’Union européenne aurait discuté de nouvelles mises en circulation de stocks de diesel et de pétrole brut, même si aucune nouvelle n’a été communiquée concernant la résolution du conflit au Moyen-Orient.

L’indice de volatilité du Cboe .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a atteint son plus bas niveau depuis une semaine et s’établissait en dernière heure à 15,67 points.

À 10h14 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 306,78 points, soit 0,60%, à 51.233,34, le S&P 500 .SPX gagnait 78,31 points, soit 1,02%, à 7.744,76 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 447,84 points, soit 1,66%, à 27.319,43.

Dix des onze principaux secteurs du S&P 500 affichaient des hausses, les secteurs de la consommation discrétionnaire

.SPLRCD et de la technologie .SPLRCT menant la danse, tandis que l’indice de la santé .SPXHC était le seul à rester à la traîne.

Nike NKE.N a chuté de 5,6% après que le fabricant américain de vêtements de sport a annoncé une baisse surprise et brutale de son chiffre d’affaires annuel en raison de la faiblesse du marché chinois, annoncé des suppressions d’emplois et décidé de restructurer ses divisions commerciales mondiales.

Vendredi seront également publiées les données du mois d’août sur les commandes industrielles, ainsi que les commentaires de la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan.

Parmi les autres valeurs, la société de notation de crédit Fair Isaac FICO.N a reculé de 1,5% après que Bloomberg News a rapporté que l’Agence fédérale américaine de financement du logement prévoyait d’assouplir les exigences en matière de données sur le crédit hypothécaire pour Fannie Mae FNMA.PK et Freddie Mac FMCC.PK .

Reflétant le climat général d’appétit pour le risque, le bitcoin BTC= a gagné 3,4%, tandis que Coinbase COIN.O et Strategy MSTR.O ont progressé de près de 3,1% chacun.

Les titres en hausse ont été 3,27 fois plus nombreux que ceux en baisse à la Bourse de New York (NYSE), et 2,5 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré neuf nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 14 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 35 nouveaux plus hauts et 100 nouveaux plus bas.