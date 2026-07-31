Le Nasdaq 100 tire les contrats à terme américains à la hausse, la forte progression d'Amazon compensant le recul d'Apple

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,5 %, S&P +0,4 %, Nasdaq +1,15 %

* Amazon bondit alors que la croissance d'AWS apaise les craintes liées à la hausse des dépenses en IA

* Apple recule alors que des problèmes d'approvisionnement assombrissent les perspectives

* La chute de juillet place l'indice des semi-conducteurs sur la voie de son pire mois depuis 2008

(Chiffres mis à jour tout au long de l'article) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont mené la hausse vendredi, l’action Amazon AMZN.O bondissantde 11 % après que la géante de la tech a rejoint certains de ses concurrents en affichant une forte croissance de son chiffre d’affaires dans le cloud , dissipant ainsi les inquiétudes concernant les rendements sur investissement dans l’IA.

Tempérant quelque peu cet optimisme, Apple AAPL.O a averti que des contraintes d’approvisionnement pèseraient sur la croissance, incitant les investisseurs à regarder au-delà des pénuries à court terme pour évaluer l’impact d’une hausse attendue du prix de l’iPhone, alors que son titre reculait de 7,8 % en pré-ouverture.

Cette semaine était ce que certains analystes ont qualifié de « semaine décisive » pour le secteur technologique, qui avait été secoué par des prises de bénéfices de la part des investisseurs tout au long du mois de juillet, après une fin de deuxième trimestre en force, alors qu’ils attendaient des signes indiquant que les investissements réalisés par les leaders de l’IA au détriment de leur flux de trésorerie disponible portaient leurs fruits.

Jeudi, Amazon a annoncé sa plus forte croissance de chiffre d’affaires depuis plus de quatre ans pour le trimestre précédent, rejoignant ainsi les résultats similaires publiés plus tôt ce mois-ci par Microsoft MSFT.O et Alphabet

GOOGL.O , ce qui a incité les investisseurs à ne pas tenir compte de la forte baisse des flux de trésorerie également enregistrée par ces entreprises.

« Il ne suffit plus de dépasser les estimations globales; les entreprises doivent également rassurer les investisseurs quant aux moteurs de leur croissance future », a déclaré John Plassard, responsable de la stratégie d’investissement chez Cité Gestion.

« En fin de compte, Amazon confirme que la dynamique de l’intelligence artificielle continue de soutenir les hyperscalers, tandis qu’Apple nous rappelle que son principal défi reste désormais d’accélérer sa stratégie en matière d’IA tout en relançant durablement sa croissance en Chine. »

L’action Microsoft a reculé de 0,6 % après avoir enregistré, lors de la séance précédente, sa plus forte hausse journalière jamais observée pour une entreprise, tandis qu’Alphabet, Meta META.O et Tesla TSLA.O ont chacune progresséde plus de 1%. Parmi les valeurs du secteur des semi-conducteurs, Nvidia

NVDA.O a grimpé de 1,2 % et Micron MU.O a gagné 4,4%.

À 7 h 23 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 284 points, soit 0,54 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 30,25 points, soit 0,4 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 325 points, soit 1,15 %.

UN MOIS DIFFICILE POUR LES ACTIONS

Les trois principaux indices de Wall Street sont en passe d’enregistrer des gains hebdomadaires, soutenus par le fort rebond observé en fin de semaine, mais s’orientent vers des pertes mensuelles reflétant la forte correction subie par les valeurs liées à l’IA tout au long du mois de juillet.

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX affiche toujours une baisse de plus de 20 % en juillet, ce qui constituerait sa plus forte chute mensuelle depuis l’éclatement de la bulle immobilière fin 2008. Les investisseurs se sont plutôt tournés vers d’autres secteurs, l’indice S&P 500 à pondération égale

.EWGSPC étant en passe d’enregistrer son quatrième mois consécutif de hausse.

« Ce repli de la dynamique a été considérable et les positions ont été largement ajustées », a déclaré Laurent Clavel, responsable mondial des stratégies multi-actifs chez AXA Investment Managers au sein de BNP Paribas Asset Management.

« À l’approche du mois d’août, nous revenons plutôt progressivement sur ce secteur. Nous profitons de cette baisse pour acheter et nous nous positionnons à nouveau sur le thème de l’IA », a ajouté M. Clavel.

La semaine a également été marquée par des incertitudes concernant les taux d’intérêt après que la Réserve fédérale a maintenu son taux directeur inchangé . Les commentaires du président Kevin Warsh et un rapport sur l’inflation globalement favorable publié jeudiont conduit les investisseurs à tabler sur une probabilité de 33 % que les taux restent inchangés en septembre— contre environ18 % la semaine dernière, selon l’outil FedWatch du CME.

L'enquête de juillet de l'université du Michigan sur la confiance des consommateurs sera publiée à 10 h (heure de l'Est).

Monolithic Power Systems MPWR.O a progressé de 10,2 % après que le fabricant de puces a prévu un chiffre d’affaires au troisième trimestre supérieur aux estimations , misant sur une forte hausse des dépenses en infrastructures d’IA.

Dexcom DXCM.O a progressé de 9,3 % après que le fabricant de dispositifs médicaux a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année et dépassé les estimations trimestrielles.