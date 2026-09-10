Le mREIT Redwood Trust s'effondre suite à l'annonce d'une opération prévue sur des titres de créance convertibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions de la société d'investissement immobilier hypothécaire (REIT) Redwood Trust RWT.N ont chuté de 15,5% jeudi avant l'ouverture de la bourse, à 3,60 dollars, leur plus bas niveau depuis mai 2020, alors que la société cherche à lever des capitaux

** RWT, dont le siège se trouve à Mill Valley, en Californie, annonce une émission privée de d'obligations convertibles d'un montant de 150 millions de dollars, arrivant à échéance en 2030

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour racheter une partie de ses obligations à échéance 2027 et jusqu’à 20 millions de dollars pour racheter ses propres actions dans le cadre de transactions négociées de gré à gré

** Elle prévoit d’utiliser le solde du produit de l’émission à des fins générales, notamment pour financer ses activités d’exploitation, ses plateformes de crédit hypothécaire, acquérir des actifs pour son portefeuille d’investissement et réaliser d’éventuelles acquisitions

** RWT affiche une capitalisation boursière d’environ 535 millions de dollars

** À la clôture de mercredi, l’action avait perdu 23% depuis le début de l’année

** Sur 8 analystes, 6 attribuent à l’action la note "achat fort" ou "achat", et 2 la note "conserver"; l’objectif de cours médian est de 6 dollars, selon LSEG