Le Moyen-Orient sans effet sur le CA trimestriel de Rubis
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 07:44
Selon le groupe, sa performance a été portée par des volumes et des marges en hausse sur les activités de distribution d'énergies, "soutenues par une exécution opérationnelle sans faille, confirmant l'agilité de son modèle économique".
Une croissance soutenue des volumes en retail & marketing ( 12%), avec une forte dynamique dans le bitume et sur le segment aviation dans la zone Caraïbes, a permis une augmentation de 8% du CA de cette activité, à 1 531 MEUR.
Cette croissance a largement compensé une baisse de 7% du chiffre d'affaires externe support & services , l'autre activité en distribution d'énergies, à 249 MEUR, baisse principalement expliquée par une activité interne plus élevée.
Rubis confirme son objectif pour l'année 2026 d'un EBITDA du groupe entre 740 et 790 MEUR, à taux de change EUR/USD constant (1,13) et en supposant un impact IAS 29 (hyperinflation) inchangé par rapport à 2025.
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