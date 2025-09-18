Le Mounjaro d'Eli Lilly démontre son efficacité chez les adolescents diabétiques
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 12:50
86,1% des participants traités par 10 mg ont atteint un objectif d'HbA1c ?6,5%, contre 27,8% sous placebo. Les bénéfices se sont maintenus sur 52 semaines dans l'extension de l'étude.
Les effets indésirables les plus fréquents étaient gastro-intestinaux (diarrhées, nausées, vomissements), majoritairement légers à modérés. Aucun cas d'hypoglycémie sévère n'a été signalé.
Le laboratoire a soumis ces résultats aux autorités réglementaires pour élargir l'indication de Mounjaro à la population pédiatrique.
