 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 880,19
+1,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le Mounjaro d'Eli Lilly démontre son efficacité chez les adolescents diabétiques
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 12:50

Eli Lilly annonce les résultats détaillés d'un essai de phase III évaluant Mounjaro (tirzepatide) chez des patients âgés de 10 à moins de 18 ans atteints de diabète de type 2. À 30 semaines, le traitement a significativement réduit l'HbA1c (soit un indicateur clé du contrôle du diabète) de 2,2 points en moyenne (contre +0,05% sous placebo) et amélioré l'indice de masse corporelle (BMI), avec -11,2% en moyenne à la dose de 10 mg.

86,1% des participants traités par 10 mg ont atteint un objectif d'HbA1c ?6,5%, contre 27,8% sous placebo. Les bénéfices se sont maintenus sur 52 semaines dans l'extension de l'étude.

Les effets indésirables les plus fréquents étaient gastro-intestinaux (diarrhées, nausées, vomissements), majoritairement légers à modérés. Aucun cas d'hypoglycémie sévère n'a été signalé.

Le laboratoire a soumis ces résultats aux autorités réglementaires pour élargir l'indication de Mounjaro à la population pédiatrique.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
760,310 USD NYSE -0,53%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank