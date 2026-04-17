Le moteur GTF Advantage de RTX certifié par les autorités européennes

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RTX RTX.N a déclaré vendredi que son moteur GTF Advantage a été approuvé par l'Agence de sécurité aérienne de l'Union européenne pour être installé dans les avions de la famille A320neo d'Airbus AIR.PA .

Le GTF Advantage, fabriqué par Pratt & Whitney, l'unité de fabrication de moteurs de l'équipementier de défense, offre une poussée au décollage supérieure de 4 à 8 %, ce qui permet d'augmenter la charge utile et le rayon d'action de l'avion, a indiqué la société.

Les compagnies aériennes sont de plus en plus à la recherche d'avions plus économes en carburant et dotés d'un plus grand rayon d'action, car elles cherchent à réduire leurs coûts et leurs émissions et à desservir des itinéraires plus longs dont le trafic n'est pas suffisant pour supporter des avions à réaction plus gros et à fuselage large.

La demande d'amélioration des performances des avions à fuselage étroit, tels que l'A320neo, qui peuvent transporter une plus grande charge utile sur de plus longues distances, s'en est trouvée accrue.

Le moteur est entièrement interchangeable avec le modèle GTF actuel de Pratt & Whitney. RTX s'attend à ce que GTF Advantage devienne la norme de production et arrêtera la fabrication de l'ancienne version de ses moteurs GTF d'ici 2028.

Pratt & Whitney est confrontée à des retards car elle continue à se débattre avec les retombées d'un problème de fabrication révélé en juillet 2023, qui a cloué au sol plus d'un millier d'avions dans le monde entier et a déclenché de longues inspections de qualité.

L'unité avait initialement prévu que le moteur GTF mis à jour, annoncé en 2021 , entrerait en service en 2024.

L'Agence européenne de la sécurité aérienne n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le moteur GTF Advantage a été certifié par l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis en février 2025.