Le moteur électrique "ENGINeUS" de Safran primé lors des Aviation Week Awards
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 12:49
Safran Electrical & Power fait savoir que son moteur électrique, baptisé "ENGINeUS" a remporté le prix de la catégorie Aviation Commerciale à l'occasion dela 68e cérémonie des "Aviation Week Laureates Awards", à Washington DC.
Certifié en 2025 par l'Agence de l'Union pour la sécurité aérienne (EASA), ENGINeUS devient le premier moteur électrique autorisé pour la propulsion d'avions hybrides et tout-électriques, après 700 heures d'essais en vol et 3 000 heures de tests. La certification de la Federal Aviation Administration (FAA) est en cours.
Le moteur cible plusieurs segments, des avions légers de 2 à 4 places jusqu'aux appareils commerciaux de nouvelle génération pouvant transporter jusqu'à 150 passagers, ainsi que des applications de défense.
Safran indique que son moteur se distingue par une puissance maximale de 180 kW au décollage, associée à des technologies avancées comme le carbure de silicium et un refroidissement par air, permettant de réduire les coûts d'exploitation et d'améliorer l'efficacité énergétique.
Plusieurs acteurs des nouvelles mobilités aériennes ont déjà sélectionné cette solution, tandis que Safran prépare la production en série avec des lignes semi-automatisées en France et au Royaume-Uni.
Le titre Safran recule de 0,6% à Paris peu avant 13h, alors que le CAC grappille 0,2%.
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