Le moral des patrons allemands au beau fixe
information fournie par AOF 25/08/2025 à 15:50

(AOF) - Le moral des patrons allemands tient la corde en août, comme le confirme la composante principale du baromètre Ifo, qui mesure le climat des affaires outre-Rhin. L'indice atteint 89 points, après 88,6 en juillet. Il était attendu à 88,8. Cette hausse est due à "de meilleures attentes parmi les entreprises", remarque le président de l'institut Clemens Fuest dans un communiqué. Le baromètre Ifo est calculé à partir des réponses de 9 000 patrons à un questionnaire mensuel.

Le jugement sur la situation actuelle, autre composante de l'indice de l'institut, est jugée "légèrement pire", ajoute Clement Fuest, précisant que "la reprise de l'économie allemande reste faible".

Au deuxième trimestre, le PIB allemand a reculé de 0,3%.

