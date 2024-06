Le moral des entrepreneurs allemands en berne

Vendredi dernier, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,6 en juin contre un consensus de 52,7, a indiqué S&P Global. Il était de 52,4 en mai.

(AOF) - L'indice Ifo du climat des affaires est ressorti à 88,6 en juin, un niveau inférieur au consensus de 89,4. Il s'était élevé à 89,3 en mai. La composante situation actuelle est restée stable à 88,3 tandis que sa composante anticipations des entreprises a reculé à 89 en juin contre 90,4 en mai. Si la tendance est à l’amélioration dans les services, elle s’est, en revanche, détériorée dans la plupart des autres secteurs, l'industrie manufacturière et le commerce de détail en tête.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.