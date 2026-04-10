Le moral des consommateurs américains chute à un niveau record en avril sur fond de guerre en Iran

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Le moral des consommateurs américains a chuté à un niveau record au début du mois d'avril et les consommateurs anticipent une hausse de l'inflation au cours des 12 prochains mois, selon une enquête réalisée vendredi.

L'enquête de l'Université du Michigan sur les consommateurs a indiqué que l'indice du sentiment des consommateurs avait chuté à un niveau historiquement bas de 47,6 ce mois-ci, après une lecture finale de 53,3 en mars. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de l'indice à 52,0.

La détérioration du sentiment a touché tous les groupes d'âge, tous les revenus et tous les partis politiques, bien que l'enquête ait noté que presque toutes les réponses ont été données avant l'accord de cessez-le-feu conclu en début de semaine dans le cadre de la guerre entre les États-Unis et Israël, d'une part, et l'Iran, d'autre part.

La guerre a fait bondir les prix du pétrole de plus de 30 %, le prix moyen de l'essence au détail dépassant les 4 dollars le gallon pour la première fois depuis plus de trois ans.

"Les commentaires libres montrent que de nombreux consommateurs attribuent au conflit avec l'Iran des changements défavorables à l'économie", a déclaré Joanne Hsu, directrice de l'enquête sur les consommateurs.

La mesure des attentes des consommateurs en matière d'inflation pour l'année à venir est passée de 3,8 % en mars à 4,8 % ce mois-ci . Les attentes des consommateurs en matière d'inflation pour les cinq prochaines années sont passées de 3,2 % le mois dernier à 3,4 %.