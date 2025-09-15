Le Mont Rose s'envole après un accord de 5,7 milliards de dollars avec Novartis pour le développement de médicaments

15 septembre - ** Les actions de Monte Rosa Therapeutics

GLUE.O bondissent de 39,3 % à 6,69 $ en pré-commercialisation

** La société déclare avoir conclu un accord pour collaborer avec le fabricant suisse de médicaments Novartis

NOVN.S afin de développer des médicaments pour les maladies à médiation immunitaire

** L'accord comprend un paiement initial de 120 millions de dollars à Monte Rosa, la société pouvant prétendre à un total de 5,7 milliards de dollars en paiements d'étapes et d'options pour l'ensemble des programmes

** Monte Rosa recevra également des redevances échelonnées sur les ventes nettes mondiales, allant d'un pourcentage élevé à un pourcentage faible à deux chiffres

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 30,6 % depuis le début de l'année