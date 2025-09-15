 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 929,10
+1,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le Mont Rose s'envole après un accord de 5,7 milliards de dollars avec Novartis pour le développement de médicaments
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 13:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** Les actions de Monte Rosa Therapeutics

GLUE.O bondissent de 39,3 % à 6,69 $ en pré-commercialisation

** La société déclare avoir conclu un accord pour collaborer avec le fabricant suisse de médicaments Novartis

NOVN.S afin de développer des médicaments pour les maladies à médiation immunitaire

** L'accord comprend un paiement initial de 120 millions de dollars à Monte Rosa, la société pouvant prétendre à un total de 5,7 milliards de dollars en paiements d'étapes et d'options pour l'ensemble des programmes

** Monte Rosa recevra également des redevances échelonnées sur les ventes nettes mondiales, allant d'un pourcentage élevé à un pourcentage faible à deux chiffres

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 30,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MONTE ROSA THERP
4,8100 USD NASDAQ -1,64%
NOVARTIS
98,040 CHF Swiss EBS Stocks -0,82%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank