Le modèle de tarification des médicaments de Medicare proposé par Trump pourrait ne s'appliquer qu'à quatre entreprises après l'octroi des dérogations

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Une règle de l'administration Trump visant à réduire les prix des médicaments à l'hôpital pour les patients bénéficiant de Medicare pourrait ne s'appliquer qu'à quatre laboratoires pharmaceutiques, après avoir exempté les entreprises ayant signé des accords de tarification distincts de type « nation la plus favorisée » avec l'administration, selon le texte définitif de la règle.

D'après la règle publiée mercredi soir, l'autorité de régulation de Medicare prévoit de dispenser les fabricants ayant signé des accords distincts avec la Maison Blanche de l'obligation de participer au modèle de fixation des prix, appelé GLOBE.

Si tel est le cas, le nombre de fabricants restants auxquels le modèle s’appliquerait s’élèverait à quatre, précise une note de bas de page du texte. Les noms des entreprises ne sont pas cités.

La règle définitive a également fortement réduit les économies prévues par le gouvernement grâce à ce modèle. Le HHS estime désormais que le programme permettra de réduire les dépenses de la partie B de Medicare d’environ 440 millions de dollars sur la période couverte par le modèle, contre environ 11,9 milliards de dollars prévus dans la proposition de règle.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux n’a pas répondu aux questions concernant les raisons de cette réduction des économies prévues.

Depuis l’année dernière, Donald Trump a signé des accords avec plus d’une vingtaine de laboratoires pharmaceutiques, dont la plupart des plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales telles que Pfizer PFE.N , Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk NOVOb.CO . Selon le Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche, cette initiative visant à réduire le prix des médicaments pourrait permettre aux gouvernements des États d’économiser 27,6 milliards de dollars et au gouvernement fédéral 36,6 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.