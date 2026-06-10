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Le modèle de bioéconomie axé sur l'impact d'AFYREN confirmé par la certification B Corp™
information fournie par Boursorama CP 10/06/2026 à 07:45

• AFYREN rejoint la communauté mondiale des entreprises certifiées B CorpTM avec un score de 104, bien supérieur aux références nationales et sectorielles
• AFYREN renforce son engagement en faveur de la transparence en publiant son troisième rapport de développement durable

Clermont-Ferrand/Lyon, le 10 juin 2026, 7h45 CEST - AFYREN, une greentech qui propose aux industriels des ingrédients biosourcés et à faible empreinte carbone grâce à une technologie de fermentation unique reposant sur un modèle circulaire, annonce aujourd’hui avoir obtenu la certification B CorpTM au niveau du groupe, marquant ainsi une étape majeure dans son parcours vers le développement durable.

Développée par B Lab, la certification B CorpTM est une norme mondialement reconnue qui évalue les performances sociales, environnementales et de gouvernance d’une entreprise sur la base des normes B Lab. Le processus de certification fait l’objet d’un audit indépendant et vérifie que les entreprises respectent des normes élevées en matière de transparence et de responsabilité (conformément aux exigences de la norme ISO 17021-1).

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