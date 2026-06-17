Le modèle AFG pour les retraites : allier répartition et capitalisation

(Zonebourse.com) - À l'heure où les enjeux démographiques et financiers placent la question des retraites au coeur du débat public, l'Association Française de la Gestion financière (AFG) met son expertise des enjeux d'épargne au service du débat public en publiant un livre blanc qui propose de créer un complément de retraite par capitalisation.

Fruit de plusieurs mois de travaux, nourris par de nombreux échanges avec des experts français et internationaux, partenaires sociaux et personnalités académiques, ce document s'inscrit dans la continuité du livre blanc publié en 2016 par l'Association. Il confirme l'engagement de long terme de l'AFG sur un enjeu clé pour l'avenir du modèle social français.

Ces propositions apporteraient aux futurs retraités un complément de ressources construit dans la durée et bénéficieraient au financement de l'économie avec un apport en fonds propres aux entreprises françaises et européennes.

Le livre blanc formule deux propositions principales :

- créer un régime complémentaire interprofessionnel de retraite par capitalisation pour l'ensemble des salariés du secteur privé, venant compléter le système par répartition ;

- renforcer les PER collectifs en entreprise, grâce notamment à une meilleure mobilisation des mécanismes de partage de la valeur.

Face à un système sous pression, les Français en attente de solutions et de visibilité

Les Français expriment une préoccupation croissante concernant leur niveau de vie à la retraite. Les jeunes générations, en particulier, attendent davantage de visibilité sur leurs futurs droits et sur les moyens de préparer leur retraite dans un cadre lisible et sécurisé.

La capitalisation ne doit pas remplacer la répartition mais contribuer à renforcer l'architecture globale du modèle français en diversifiant en partie la source des revenus des retraités. La constitution progressive d'une épargne retraite dans la durée peut redonner de la visibilité et de la confiance aux jeunes et aux actifs sur le niveau de leur pension.

Une évolution déjà largement engagée à l'international

L'analyse des systèmes de retraite étrangers montre que les dispositifs les plus résilients reposent aujourd'hui sur plusieurs piliers complémentaires.

En Suède, aux Pays-Bas ou encore au Danemark, la répartition est complétée par des mécanismes collectifs de capitalisation couvrant tous les salariés. Le poids des dépenses de retraite relativement au PIB y est plus faible qu'en France pour des niveaux de retraite équivalents. Ces expériences montrent qu'il est possible d'associer solidarité collective et constitution progressive d'une épargne de long terme au bénéfice des futurs retraités.

Le triple bénéfice du développement d'un modèle hybride pour transformer l'épargne en levier de sécurité et de croissance :

- renforcer la sécurité financière des Français à long terme, et rassurer les jeunes générations sur leur avenir ;

- diversifier les sources de financement des retraites ;

- mobiliser davantage l'épargne au service de l'économie productive, en particulier européenne pour assurer sa compétitivité.

"Nous proposons de renforcer le système actuel non pas en opposant les modèles, mais en les articulant. La répartition doit demeurer le socle de notre système de retraite. Notre conviction est qu'un régime complémentaire de capitalisation, construit progressivement, gouverné de manière paritaire et accessible au plus grand nombre, permettra de renforcer durablement le modèle français tout en donnant davantage de visibilité aux jeunes générations. En combinant solidarité collective, épargne de long terme et financement de l'économie, la France peut construire un système de retraite plus résilient, plus lisible et plus inclusif", a déclaré Philippe Setbon, président de l'AFG.

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