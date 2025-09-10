Le ministre turc Alparslan Bayraktar signe un accord de GNL de 1,2 milliard de m3 avec Cheniere

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise publique turque d'énergie BOTAS a signé un accord d'achat de 1,2 milliard de mètres cubes de gaz naturel liquéfié (GNL) avec Cheniere

LNG.N , a déclaré mercredi le ministre turc de l'Énergie Alparslan Bayraktar.

Dans un post sur les médias sociaux, Bayraktar a déclaré que cette collaboration augmentera la diversité du portefeuille de la stratégie GNL de la Turquie et contribuera au développement de nouveaux modèles d'affaires.

Par ailleurs, Alparslan Bayraktar a également déclaré que BOTAS avait signé un accord de fourniture de GNL de 600 millions de mètres cubes sur deux ans avec Hartree.