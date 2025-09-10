 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le ministre turc Alparslan Bayraktar signe un accord de GNL de 1,2 milliard de m3 avec Cheniere
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 12:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise publique turque d'énergie BOTAS a signé un accord d'achat de 1,2 milliard de mètres cubes de gaz naturel liquéfié (GNL) avec Cheniere

LNG.N , a déclaré mercredi le ministre turc de l'Énergie Alparslan Bayraktar.

Dans un post sur les médias sociaux, Bayraktar a déclaré que cette collaboration augmentera la diversité du portefeuille de la stratégie GNL de la Turquie et contribuera au développement de nouveaux modèles d'affaires.

Par ailleurs, Alparslan Bayraktar a également déclaré que BOTAS avait signé un accord de fourniture de GNL de 600 millions de mètres cubes sur deux ans avec Hartree.

