 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le ministre kazakh de l'énergie déclare qu'il n'est pas prévu de réduire la production à la suite de l'arrêt des exportations vers l'Allemagne
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 06:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre kazakh de l'énergie, Erlan Akkenzhenov, a déclaré mercredi que le Kazakhstan n'envisageait pas de réduire sa production de pétrole à la suite de la suspension des exportations de pétrole vers l'Allemagne via la Russie.

M. Akkenzhenov a également déclaré que le CPC, l'oléoduc qui achemine la majeure partie des exportations de pétrole kazakh vers la mer Noire via la Russie, fonctionnait normalement.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

CHEVRON
186,020 USD NYSE +1,51%
Gaz naturel
2,70 USD NYMEX +0,30%
Pétrole Brent
97,70 USD Ice Europ -1,37%
Pétrole WTI
88,74 USD Ice Europ -1,45%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 22.04.2026 08:51 

    (Actualisé avec Reckitt, Nordea, Croda Internationa, Aberdeen) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs ... Lire la suite

  • CSG fait ses débuts sur Euronext Amsterdam à Amsterdam
    L'Europe vue sans direction après la prolongation de la trêve USA-Iran
    information fournie par Reuters 22.04.2026 08:51 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note indécise mercredi à l'ouverture, les investisseurs ‌analysant les implications du nouveau revirement du président américain Donald Trump, qui a annoncé mardi soir une prolongation ... Lire la suite

  • ( AFP / CHRISTOF STACHE )
    ABB: bénéfice net en hausse de 20% au 1T à 1,3 milliard de dollars
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.04.2026 08:50 

    Le conglomérat industriel helvético-suédois ABB a publié mercredi un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars (1,1 milliard d’euros) au premier trimestre, en hausse de 20%, porté notamment par la demande pour les centres de données. Son chiffre d’affaires s'est ... Lire la suite

  • Anthropic a annoncé enquêter sur un accès non autorisé à Mythos, son modèle d'IA le plus avancé, pour l'heure réservé à un cercle restreint d'entreprises en raison de ses puissantes capacités ( AFP / JOEL SAGET )
    Anthropic enquête sur un accès non autorisé à son modèle d'IA Mythos
    information fournie par AFP 22.04.2026 08:38 

    Anthropic a annoncé mardi enquêter sur un accès non autorisé à Mythos, son modèle d'IA le plus avancé, pour l'heure réservé à un cercle restreint d'entreprises en raison de ses puissantes capacités présentées comme capables de provoquer une vague sans précédent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank