Le ministre kazakh de l'énergie déclare qu'il n'est pas prévu de réduire la production à la suite de l'arrêt des exportations vers l'Allemagne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le ministre kazakh de l'énergie, Erlan Akkenzhenov, a déclaré mercredi que le Kazakhstan n'envisageait pas de réduire sa production de pétrole à la suite de la suspension des exportations de pétrole vers l'Allemagne via la Russie.
M. Akkenzhenov a également déclaré que le CPC, l'oléoduc qui achemine la majeure partie des exportations de pétrole kazakh vers la mer Noire via la Russie, fonctionnait normalement.
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