Élections en Arménie : après la victoire du Premier ministre Pachinian, Moscou dénonce "l'ingérence" de l'UE

La Russie a elle-même été accusée d'ingérence dans le scrutin en Arménie, notamment via une campagne de désinformation visant les électeurs.

Maria Zakharova à Saint-Petersbourg, en Russie, le 3 juin 2026. ( AFP / OLGA MALTSEVA )

Ingérence, répression, pressions... La Russie a dénoncé lundi 8 juin le rôle de l'Union européenne lors des législatives dimanche en Arménie, remportées par le parti du Premier ministre Nikol Pachinian et centrées notamment sur la question des relations avec Moscou.

"Les élections législatives se sont déroulées dans un contexte de pressions sans précédent sur l'opposition et d'ingérence de la part de l'Occident, en premier lieu de l'UE ", a dénoncé dans un communiqué la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

"Toute la campagne électorale et le scrutin lui-même se sont déroulés dans un climat de répression sévère de la part des autorités arméniennes à l'encontre des partis et mouvements d'opposition, de leurs militants et de leurs partisans", a-t-elle poursuivi.

"Nombreuses irrégularités"

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a de son côté évoqué auprès des journalistes de "nombreuses irrégularités qui ont eu lieu au cours de ces élections", sans plus de détails.

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, qui a opéré un pivot des relations de ce petit pays du Caucase vers l'Occident, a largement remporté les législatives de dimanche, selon la Commission électorale.

Ses opposants, dont son principal rival, Samvel Karapetian, ont dénoncé des irrégularités et l'arrestation de membres de son équipe de campagne.

L'UE et des dirigeants européens, dont le président français Emmanuel Macron, avaient apporté leur soutien à Nicol Pachinian et promis une aide à l'Arménie pour tenir tête à Moscou.

La Russie a elle-même été accusée d'ingérence dans le scrutin en Arménie, notamment via une campagne de désinformation visant les électeurs.