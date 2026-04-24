Le ministre iranien des Affaires étrangères se rend à Islamabad pour reprendre les pourparlers indirects avec les États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture incluant des précisions provenant de sources pakistanaises; ajout de la citation complète de Hegseth au paragraphe 6)

* Le ministre iranien des Affaires étrangères est attendu vendredi à Islamabad

* Hegseth déclare que l'Iran a « une occasion à saisir pour faire le bon choix »

par Saad Sayeed et Ariba Shahid

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, était attendu vendredi dans la capitale pakistanaise, Islamabad, pour discuter des propositions visant à relancer les pourparlers de paix avec les États-Unis, mais il ne devait pas rencontrer les négociateurs américains, ont indiqué des sources gouvernementales pakistanaises.

Islamabad avait accueilli les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran sur la fin de leur guerre , qui ont échoué plus tôt cette semaine.

Les médias d'État iraniens ont rapporté que M. Araqchi entamait un voyage comprenant des visites à Islamabad, Mascate et Moscou. Le rapport ne faisait aucune mention de pourparlers directs avec les États-Unis.

Deux sources gouvernementales pakistanaises au courant des discussions ont déclaré que la visite de M. Araqchi serait brève et viserait à discuter des propositions de l'Iran concernant des pourparlers avec les États-Unis, que le Pakistan, en tant que médiateur, transmettrait ensuite à Washington.

Il n’y a pas eu de réaction directe de Washington au voyage de M. Araqchi, mais le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, s’exprimant à peu près au moment où la nouvelle a été rendue publique, a déclaré lors d’un point presse que l’Iran avait une chance de conclure un « bon accord » avec les États-Unis.

« L'Iran sait qu'il a encore une porte ouverte pour faire le bon choix... à la table des négociations. Il lui suffit d'abandonner l'arme nucléaire de manière significative et vérifiable », a-t-il déclaré.